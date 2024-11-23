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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!

        Niğde'de, yakınlarının iki gündür haber alamadığı oto tamircisi, 35 yaşındaki Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen H.Y. isimli kadın, bir apartman dairesinde ölmüş halde bulundu. Vücutlarında, darp ve yara izine rastlanan sevgililerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 23.11.2024 - 07:41
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        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
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        Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi olan Ramazan Özkan'dan (35) 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        SEVGİLİ ÇİFT KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. Toplu Konut Mahallesi’ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi H.Y.’nin kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı.

        DARP VE YARA İZLERİ VAR

        Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile H.Y.’nin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        ADLİ MERCİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #Niğde
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