Bodrum FK-Galatasaray maçı yazar yorumları

"RAKİBİNİ KÜÇÜMSEMEYECEKSİN"

Osman Şenher: Sarı-kırmızılılar çok mu iyi futbol oynadılar? Hayır. Bilhassa final paslarında başarılı olamıyorlar. İyi pas alan futbolcular da maalesef boş kaleye topu atamıyor. Rakip 10 kişi de kalsa, yenik durumdaysa tabii ki seni zorlayacak. Dakika 90, ev sahibinin bir topu direkten döndü. Gabriel Sara, Torreira, milli takımlarına gitmemelerine rağmen hiç etkili olamadılar. Hele Sara, tekniği mükemmel bir futbolcu ama maalesef dün o görmek istediğimiz futbolcu sahada yoktu. Birçok gol pozisyonuna girip atamazsan başına her zaman iş açarsın. Dün geceki maçtan futbolcuların ders çıkarması lazım. Rakibi biraz küçük görüp temponu düşürürsen, orta sahada boş alan bırakırsan, korkulu rüyalar da görebilirsin. Sahada on kişi kalıp bu kadar mücadele eden bir takıma da bravo demek lazım. Batshuayi evet gol attı ama ayağına aldığı her topu rakibe kaptırıyor. Tamam, kötü futbolcu demiyorum; ne var ki, kaptırdığı toplarla rakip atağa kalkıyor. Dikkatli olması lazım. Takımına her an gol yedirebilir. Sonuçta zor da olsa, kaçan goller de olsa deplasmanda üç puan almak başarıdır. [Milliyet]