Bodrum FK-Galatasaray maçı yazar yorumları
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yendiği mücadeleyi değerlendirdi.
Spor yazarları, Galatasaray'ın Bodrum FK'yi 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.
"OKAN BURUK FAZLA KURCALIYOR"
Uğur Meleke: Okan Buruk, Bodrum’da Metehan-Kaan-Abdülkerim savunma üçlüsüyle maça başladı. Kanatlarda Barış ve Sallai’li bir 3-4-2-1 denediler ilk yarıda. Koca 45 dakika hiçbir şey üretemediler. Organizasyondan uzak, hatları kopuk, dağınık bir takım vardı sahada. İkinci devrede Batshuayi/ Metehan değişikliyle bu kez karo orta sahalı bir 4-3-1-2’ye döndü Okan Hoca. Bu elmas görünümlü orta sahada sol iç pozisyonuna geçen Mertens 20-25 dakika boyunca o kanadı hareketlendirdi. Tabii ki maçı kazandığı için Okan Buruk’u tebrik etmek gerek ama sanki çok mu fazla kurcalıyor Galatasaray’ın formasyonunu? [Hürriyet]
"HAKEMİN TEK BİR HATASI VAR"
Ahmet Çakar: Okan Buruk takımla çok oynamış, sistemle oynamış. Mesela Yunus'un nerede oynadığı, ne yaptığını bilen yok. Sanırım futbolcular da bu sisteme alışmakta zorluk çektiler. İlk yarının son dakikasında Bodrum 10 kişi kalınca Galatasaray'ın işi rahatladı. İlk devre topa hakim olan Galatasaray'dı ama pozisyon üretememişlerdi. İkinci yarı ise sonradan oyuna giren Batshuayi'nin kafa vuruşuyla öne geçtiler ve ardından da en az 3-4 net pozisyonu cömertçe harcadılar. Maçın kırılma anı belki de Ege'nin oyundan atılmasıydı. Karar kesinlikle doğru. Daha önceden sarı kartı vardı, ilk yarının son dakikasında da atağa kalkan Torreira'nın topuğuna bastığı için haklı olarak ikinci sarı karttan kırmızıyı yedi. Fakat aynı hakem, ilk devrede Barış Alper Yılmaz'ın rakibini dirseğiyle durdurmasına hiçbir şey vermedi. Belki de maçtaki tek hatası bu. [Sabah]
"OYUN TARAFTARLARI ÜZDÜ"
Levent Tüzemen: Galatasaray, Bodrum duvarını yedekteki altın golcüsü Batshuayi'nin golüyle aşarken, oyun olarak izleyenlere azap çektirdi. Bodrum, Galatasaray'ı iyi analiz etmiş olacak ki kalabalık savunma yaptılar. Kontrataklarla gol aradılar. Ege, oyundan atılıp Bodrum 10 kişi kalıncaya kadar Galatasaray'ın ilk yarıda akılda kalacak tek pozisyonu yoktu. Okan Buruk, doğru bir hamle ile rakibinin eksik olduğunu düşünüp Batshuayi'yi oyuna alarak çift forvete döndü. Osimhen'i markajdan kurtardı ve Galatasaray'ın daha üretken olmasını sağladı. Sallai çok top kaybetti. Gereksiz yere attığı çalımlarla pozisyonları tüketti. Karadağ maçında çok yorulmuş olacak ki Yunus, alıştığımız patlayıcı gücünde değildi. Sanchez, olmayınca oyunu geriden başlatma görevi Sara'ya kaldı. Sanchez olduğunda Sara hücuma daha fazla katkı veriyor. Batshuayi'nin golünde vatandaşı Mertens'in etkili ortasının payı çok büyüktü. Ancak Mertens duran topların hepsini kullanmamalı. Bu görevi Sara'ya bırakmalı. [Sabah]
"RAKİBİNİ KÜÇÜMSEMEYECEKSİN"
Osman Şenher: Sarı-kırmızılılar çok mu iyi futbol oynadılar? Hayır. Bilhassa final paslarında başarılı olamıyorlar. İyi pas alan futbolcular da maalesef boş kaleye topu atamıyor. Rakip 10 kişi de kalsa, yenik durumdaysa tabii ki seni zorlayacak. Dakika 90, ev sahibinin bir topu direkten döndü. Gabriel Sara, Torreira, milli takımlarına gitmemelerine rağmen hiç etkili olamadılar. Hele Sara, tekniği mükemmel bir futbolcu ama maalesef dün o görmek istediğimiz futbolcu sahada yoktu. Birçok gol pozisyonuna girip atamazsan başına her zaman iş açarsın. Dün geceki maçtan futbolcuların ders çıkarması lazım. Rakibi biraz küçük görüp temponu düşürürsen, orta sahada boş alan bırakırsan, korkulu rüyalar da görebilirsin. Sahada on kişi kalıp bu kadar mücadele eden bir takıma da bravo demek lazım. Batshuayi evet gol attı ama ayağına aldığı her topu rakibe kaptırıyor. Tamam, kötü futbolcu demiyorum; ne var ki, kaptırdığı toplarla rakip atağa kalkıyor. Dikkatli olması lazım. Takımına her an gol yedirebilir. Sonuçta zor da olsa, kaçan goller de olsa deplasmanda üç puan almak başarıdır. [Milliyet]
"KIRMIZI KART HATALI"
Mustafa Çulcu: Hakem Muhammet Ali Metoğlu, bundan önceki maçlarında tüm spesifik hatalarına rağmen MHK desteği ile yetişmesi için sürekli maç verilen yeni yüzlerden. Ancak hakemlik tekniği, yer alma, kartlarını kullanma ve oyunu okuma açısından ciddi eksiklikleri var. Ege'nin ikinci sarıdan ihracında ne diyorlar, "İkinci sarı uzaydan bile kabul görmeli". Evet, adım frekansı gereği arkada kaldı. Bir dokunuş var ama bu ikinci sarı kabul görmedi, basit kaldı. Kendisi de içine sindirmemiş olmalı ki uzatmalarda Abdülkerim Bardakcı'ya gereksiz bir sarı kart gösterdi. Aklınca kart balansı yaptı. Oysa Barış Alper'e göstermediği daha net sarıydı. [Sabah]
"BÖYLE MAÇLAR MAKSİMUM 4 KEZ OLUR"
Rıdvan Dilmen: Galatasaray favoriydi ama favori gibi oynamadı. Bodrum FK da 10 kişi kaldığı için savunmada kaldı ve kontra ataklarla pozisyon aradı ama 'Atamayana atarlar' oluyordu. Direk izin vermedi. O kadar pozisyondan da yararlanamadılar. 1-1 de sonuçlanabilirdi. Büyük kulüplerde sürekli iyi oynayacak durumu yoktur ama şampiyonluk serüveninde böyle maçlar maksimum 4 kez olur. [HT Spor]