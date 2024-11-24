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        Haberler Gündem Hava Durumu Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ediyor. Bugün Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yurdun batısı için buzlanma uyarısı yapılırken iç bölgelerde şiddetli rüzgar da görülecek. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 09:25 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:25
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        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli

        Ankara

        Karlı

        İzmir

        Güneşli 11°

        Antalya

        Güneşli 11°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Karlı

        Adana

        Kısmen Güneşli 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 17°

        Gaziantep

        Yağmurlu 10°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        SICAKLIKAR 15 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Rüzgarın da Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’de kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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