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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Niğde'de cansız bedenleri bulunmuştu! Sevgililer çekiçle öldürülmüş | Son dakika haberleri

        Niğde'de cansız bedenleri bulunmuştu! Sevgililer çekiçle öldürülmüş

        Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde cansız bedenleri bulunan Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı. Hüsniye Yalçın'ın eşi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:07
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        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
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        Niğde’nin Bor ilçesinde haber alınamayan 2 gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın (48) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlenirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

        Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

        Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        KOCASI GÖZALTINA ALINDI

        Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

        Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı.

        Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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