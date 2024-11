Sizin 'Melek Sayınız' kaç?

Benim bir ‘melek sayım’ varmış! Doğrusu kendisinin ‘melek sayısı’ olduğunu düne kadar bilmiyordum. İçinizde ‘melek sayıları’ hakkında bilgi sahibi olanlar vardır eminim; benim cahilliğim düne kadar bu sayılardan haberim yoktu… Ancak yıllardır benimle dolaşan, en alakasız yerlerde karşıma çıkıp bana göz kırpan, tebessüm eden bir sayı var! İlk ne zaman karşılaştık hatırlamıyorum. Trafikte, okulda, işte olabilir; belki TV’de izlediğim bir filmde ya da okuduğum bir kitapta. Aslında ne zaman karşılaştığımızın bir önemi de yok; o var ve garip bir şekilde ne zaman görsem “Bugün her şey yolunda gidecek” diye geçiriyorum içimden. Peki “Onu gördüğün gün gerçekten de her şey yolunda gidiyor mu?” diye soracak olursanız cevabım “Saçmalamayın!” olur. Günlerimin güzel geçip geçmemesinde onun bir suçu yok, o bir sayı… Ondan hayatımı yoluna koymasını beklemek delilik ama işte orada karşımda duruyor. Tuhaf bir arkadaşlık bizimkisi ve insanın ‘hayat boyunu aştığında’ başını suyun üstüne çıkarması için elinden tutan böyle kaç ‘melek’ arkadaşı vardır ki! Laf kalabalığında size onu tanıştırmayı unuttum. Tanıştırayım benim ‘melek sayım’ 55!

DOREEN VIRTUE’NIN BANYODA UYDURDUĞU SAYILAR

İnsanları sayılara anlamlar yüklemesi yeni bir şey değil. Ta antik Mısır’a, Yunan’a kadar gidiyor. Mısır’da sayıların kozmik bir düzeni yansıttığına inanılırmış. Mezopotamya’da sayılar tanrılarla ilişkilendirilmiş. Yunan matematikçi Pisagor sayıları sadece matematiksel değil ruhsal anlamlar taşıyan semboller olarak da görürmüş. ‘1’ ve ‘4’ün mistik özellikler içerdiğini tüm tek sayıların erkek, tüm çift sayıların dişi olduğunu düşünüyormuş. Günümüzde ‘numeroloji’ye inanan bir dolu insan var. ‘Melek Sayılar’ kavramı ise hep topu 20 yıllık!

Huzur içinde meditasyon yapmak için sık sık kendisini banyoya kilitleyen Doreen Virtue, 2004 yılında fayansların üzerinde otururken meleklerin alışveriş fişleri ve telefon numaralarına tekrarlayan sayılar koyarak kendisine mesajlar gönderdiği ‘fikrine’ ulaşmış. Ve bunlara ‘Melek Sayıları’ adını vermiş. Daha önce de ‘Melek Terapisi’ gibi kitaplar yazan Virtue’nun bu yeni tanımı yayıncısının çok hoşuna gidince Lynett Brown’la birlikte 2005 yılında ‘Melek Sayıları’ adlı kitabı çıkarmış. Kitap o kadar çok satmış ki hemen ardından ‘Melek Sayıları 101: Sayılarla Gelen Melek Mesajları’ kitabı okurlarla buluşmuş. 38 dilde yayınlanan kitaplarıyla tüm dünyaya yayılan Doreen Virtue o günler için, “Bir rock yılıdızı gibi muamele görüyordum. Kocam ve ben dünyanın dört bir yanına birinci sınıf uçuyorduk. Binlerce insanın tıka basa doldurduğu salonlarda konuşmalar yapıyorduk!” diyor.

KYLIE JENNER’IN MELEK SAYISI ‘222’YMİŞ!

Dedim ya ben düne kadar bir ‘melek sayım’ olduğunu bile bilmiyordum ama bu tekrarlayan sayı takıntısı sandığımdan çok insanda varmış! TikTok'ta, #angelnumbers etiketi altında yüz binlerce gönderi var. İçerik üreticiler binlerce beğeni alan videolarında size doğum tarihinizdeki rakamları toplayarak kendi melek sayınızı nasıl hesaplayacağınızı öğretiyorlar. Ben ‘melek sayısı’ uzmanları (!) tarafından genellikle değişim, dönüşümle ilişkilendirilen, cesaret ve özgürlük arayışını simgeleyen ‘55’le el ele göz göze gezerken doğum tarihimdeki rakamların toplamı sonucunda melek sayım 11 çıktı!

Aynı uzmanlara (!) göre ‘11’ ruhsal uyanış, içsel rehberlik ve manevi yolculuk demekmiş. ‘11’ numerolojide, ana sayılardan biri olarak kabul ediliyormuş ve ‘usta sayılar’ kategorisinde yer alıyormuş. Tek başına bir ‘1’ rakamı bile güçlü bir liderlik, yenilik ve ilham kaynağıyken ‘11’, bu özelliklerin çok daha güçlü ve derin bir şekilde birleşmiş haliymiş. ‘55’le ilişkimi gözden geçirmem gerekecek gibi...

Her ay yüz binlerce kişi Google’a 333'ün (yaratıcılığınızı ve kendini ifade etmeyi kucaklayın) veya 444'ün (melekler size sevgi, destek ve rehberlik gönderiyor!) ne anlama geldiğini soruyormuş.

Bu kadar insan sayılara takıntılı olur da Hollywood yıldızları eksik kalır mı? Katy Perry yeni albümü ‘143’ü, kendi melek numarasından esinlenerek isimlendirilmiş. Kylie Jenner sıklıkla altın bir ‘222’ kolyesi takıyormuş. Jennifer Aniston bileğinin iç kısmına ‘11:11’ dövmesi yaptırmış.

RASLANTIDAN ANLAM ÇIKARMA FENOMENİ ‘APOFENİ’!

Bilim insanları, bu tekrarlayan sayılara takıntı konusunda “İnsan beyni, rastlantısal olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurmaya eğilimlidir” diyor: “Bu, ‘apofeni’ olarak bilinen bir fenomendir. Beynimiz, örüntüler ve anlamlar arar, bu yüzden yinelenen sayılar dikkatini çeker ve insan bunlara bir anlam yüklemeye başlar.”

Bu rastlantısal durumlara anlam arama haline verilen bir örneği burada belirteyim ki ‘apofeni’nin ne kadar ‘anlamlı’ olduğunu hep birlikte daha iyi kavrayalım: “İç çamaşırını ters giydiği bir gün piyango kazanıp bunun nedeninin iç çamaşırını ters giymek olduğunu düşünerek iç çamaşırını sürekli ters giymeye başlamak...”

Bir derbi maçında kendisi tuvaletteyken Galatasaray gol attı diye her derbide belli süreleri tuvalette geçiren bir arkadaşım vardı, o apofeni'yi ne bilsin yaptığı saçmalığa 'totem' deyip geçiyordu!

Numarelog Richad Abott, melek sayılarının bu kadar popüler olmasının sebebinin ekranlarla çevrili dijital bir dünyada yaşıyor olmamıza bağlıyor: “Eskiden bu kadar dijital sayı yoktu hayatımızda. Oysa şimdi asansörlerden uçaklara, sinema koltuklarından telefonlarımızdaki saatlere hayatımızda hiç olmadığı kadar çok dijital sayı var.”

Abott müşterileri arasında "sayıların kendileri için çizdiği yolu izleyen" başarılı iş insanları olduğunu söylüyor: “Ciddi insanlar arasında bu fenomenin ne kadar yaygın olduğuna inanamazsınız. Müşterilerim zeki, iyi işler yapan ve dünyada bir şeyler başaran çok profesyonel insanlar. Tekrarlanan sayılar görmeye başladıklarında onlardan gözlerini ayırmamalarını söylüyorum. Bu evrenin size bir şey söylemeye veya size bir tür koruma sunmaya çalışması. Bu iyi bir şey, buna ayak uydurun ve sizi daha iyi bir yere götürecektir.”

VIRTUE: ‘MELEK SAYILARI’ BİR ÇÖP, APTALCAYDI!

‘Melek Sayıları’ kavramının mucidi Doreen Virtue, geçen ay The Cut’ta yayınlanan röportajında üzerine kitaplar yazdığı, bir rock star gibi yaşamasına yola açan bu kavramın ‘çöp’ olduğunu söylüyordu: “Annesi ölmekte olan birini tanıyordum ve 444 sayısı onun için bir teselli kaynağıydı. Bunun annesinin yaşayacağı anlamına geldiğini düşünüyordu ama yaşamadı. Meleklerin sizinle olduğunu düşünmek güven verici olabilir, ancak sayılar aracılığıyla 'Harekete geçmek zorunda değilim, çünkü melekler her şeyi halledecek' veya 'melekler bana her şeyin yoluna gireceğini söyledi,' demek - bu sahte bir umut!”

Bazen ‘melek sayılara’ danışarak kadınlara eşlerin terk etmelerini, işlerini bırakıp Peru’ya gitmelerini söylediğini belirten Virtue, “Bunlar aptalcaydı!” diyor şimdi.

20 yıl önce banyo fayansı üzerinde oturmuş meditasyon yapan bir kadın tarafından uydurulan ‘melek sayıları’ artık bir fenomen. Doreen Virtue ne söylerse söylesin bu değişmeyecek. İnsanlar alışveriş fişlerinden otomobil plakalarına her yerde ‘melek sayıları’nı görmeye devam edecekler. Evet birçok insan için bu saçmalık ama işte az ileride telefonun saatinde 12.55 olarak bana göz kırpan ‘55’in bir zararını görmedim ben... Bu arada tam da bu yazıyı yazdığım tarihin 22.11.2024 olması bir işaret değil de nedir şimdi:)