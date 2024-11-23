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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR GELİYOR | Hava durumu İstanbul, bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verdi! Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdun batısında sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Termometre, düne göre 5 derece soğuyor. Sıcaklıkların, yarın da 5-7 derece düşmesi bekleniyor. 44 kent içinse "turuncu" ve "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. İşte, sel ve taşkına karşı uyarıda bulunulan kentlerimiz ve bölge bölge illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 07:00 Güncelleme: 23.11.2024 - 07:00
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        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        GENEL YAĞIŞ: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

        Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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        MARMARA, EGE, AKDENİZ VE BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK BATIDA DÜŞÜYOR DOĞUDA YÜKSELİYOR

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        44 KENT İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" ALARM

        AA, tarafından hazırlanmıştır.
        AA, tarafından hazırlanmıştır.

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Yalova.

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        "Turuncu" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

        MARMARA'DA SAĞANAK VE FIRTINA

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        EDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE'NİN KUZEYİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        MANİSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA: 24, Çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 22, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

        MERSİN: 21, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        İÇ ANADOLU'DA YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        KAYSERİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

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        KARADENİZ'DE SAĞANAK VE KAR VAR

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

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        DOĞU ANADOLU ÇOK BULUTLU OLACAK

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

        MALATYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

        VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU PARÇALI BULUTLU OLACAK

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

        GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

        SİİRT: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

        ŞANLIURFA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

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