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        Kayserispor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Deplasmanda 25 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, sürprize izin vermek istemiyor. Ev sahibi ekip ise puan veya puanlar alma peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:16
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        İlk 11'ler belli oldu!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oluyor.

        Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, En Nesyri.

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        RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayan müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alıyor.

        Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

        F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

        Jose Mourinho’nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, forma giyemiyor.

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        İRFAN CAN VE CENGİZ DÖNDÜ

        Geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlara başlayan Cengiz Ünder ile İrfan Can Kahveci hafta boyunca yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun da kadroda yer alıyor.

        FARKLI SKORLAR

        İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 20 Aralık 2023'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük müsabaka da en gollü karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

        25 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

        Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 25 deplasman maçında 20 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Bu sezon ise 6 dış saha maçında rakip filelere 16 gol gönderdi.

        LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

        Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon savunmasıyla da ön planda. Kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, yalnızca 4 maçta gole engel olamadı. 11 karşılaşmanın tamamında kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 7 maçta kalesini gole kapattı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler 27 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol yedi ve ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

        DZEKO VE TADIC SIRTLIYOR

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcü oyuncusu. Son 2 lig maçında yedek soyunan Dzeko, 8'i ilk 11 olmak üzere tüm maçlarda görev aldı. 38 yaşındaki forvet 7 kez fileleri havalandırdı. Dzeko, gol krallığı listesinde de 8 gollü Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

        Takımın kaptanlarından Dusan Tadic ise 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Ligde 10'u ilk 11'de olmak üzere tüm maçlarda sahada olan Tadic, Dzeko ile birlikte alınan galibiyetlerde ön plana çıktı.

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