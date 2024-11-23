Galatasaray'da Ziyech'e Körfez kancası!
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech'in takımdan ayrılabileceği açıklanırken, yeni adresi duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar, gerek yabancı kontenjanı gerekse bütçe oluşturulması açısından gönderilecek oyuncular da önem taşıyor.
Bu kapsamda Cimbom'un Faslı yıldızı Hakim Ziyech için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
KÖRFEZ KULÜPLERİ İSTİYOR!
Bladi'nin haberine göre; 31 yaşındaki yıldıza Körfez'den birçok Arap kulübü talip olmuş durumda...
AL-ARABI'NİN ZIYECH ISRARI
Ziyech'in Orta Doğu'da halen kredisinin yüksek olduğu ve Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'nin kış transfer döneminde bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.
Sezonun bir kısmında sakat olan Ziyech, şu ana kadar 7 maçta 281 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.