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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Ziyech'e Körfez kancası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Ziyech'e Körfez kancası!

        Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech'in takımdan ayrılabileceği açıklanırken, yeni adresi duyuruldu.

        Giriş: 23.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:10
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        Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

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        Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar, gerek yabancı kontenjanı gerekse bütçe oluşturulması açısından gönderilecek oyuncular da önem taşıyor.

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        Bu kapsamda Cimbom'un Faslı yıldızı Hakim Ziyech için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        KÖRFEZ KULÜPLERİ İSTİYOR!

        Bladi'nin haberine göre; 31 yaşındaki yıldıza Körfez'den birçok Arap kulübü talip olmuş durumda...

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        AL-ARABI'NİN ZIYECH ISRARI

        Ziyech'in Orta Doğu'da halen kredisinin yüksek olduğu ve Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'nin kış transfer döneminde bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.

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        Sezonun bir kısmında sakat olan Ziyech, şu ana kadar 7 maçta 281 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

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