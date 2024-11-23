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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası medya insanlık suçlarını görmezden geliyor | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası medya insanlık suçlarını görmezden geliyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası örgütler ve uluslararası medyanın, Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geldiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:32
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
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        İstanbul’da düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu.

        Erdğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgeleri istikrarsızlık girdabına sürüklüyor.

        Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken ülkeler, katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle zulmü körüklüyorlar.

        Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır.

        Kudüs'ün mahremiyetine uygun şekilde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi altına alınması yolundaki çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.

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        "Tek vücut olmalıyız"

        İslam alemi olarak, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak bir tavır almamız, yek vücut hareket etmemiz gerekiyor.

        Ülkemizin insani siyasetini hazmedemeyenler, aleyhimizde kara propaganda yapsa da Türkiye'nin insanı yaşatma odaklı politikasını engelleyemeyecekler.

        UCM'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

        Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz."

        Ayrıntılar geliyor...

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