İkisi de evliydi! Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti! Niğde'de, haber alınamayan 2 gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi 40 yaşındaki Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen 48 yaşındaki Hüsniye Yalçın'ın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın'ın, çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlenirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:55 facebook

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