Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'da lodos, sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları Marmara Bölgesi ve İstanbul'da ulaşım sekteye uğradı.

YAKIT KRİTİĞİNE GİREN UÇAKLAR İZMİR'E YÖNLENDİRİLDİ Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'na ait TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da benzer durum görülürken, kalkışlarda ise kısa süreli gecikmeler yaşandı. REKLAM

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı. Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

TELEFERİK SEFERLERİ YAPILAMADI Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor. Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek seferleri ise Küçüksu'ya uğramadan gerçekleştiriliyor.