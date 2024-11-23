Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!

Balıkesir'de olay, 19 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Burhaniye ilçesinde meydana geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP'den Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan Bayram, ZeytinEfe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Sataroğlu'nun masada tek başına oturduğu restorana geldi.

DHA'daki habere göre Sataroğlu'nun masasına yaklaşan Bayram, ilk olarak sandalyeleri çekip oturacak gibi yaptı, ardından saldırıp, darp etti.

İFADESİ ALINIP BIRAKILDI

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Sataroğlu tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan Bayram ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Hakan Sataroğlu, Hasan Bayram tarafından darbedilirken mekanda oturan diğer müşterilerin olaya müdahale etmediği, masalarında yemek yemeyi sürdürdükleri görülüyor. Olay sonrası gelen bir garsonun yerde baygın yatan Sataroğlu'nu yan çevirmesi, bir süre sonra kendine gelen Sataroğlu'nun ayağa kalktığı anlar da görüntülerde yer aldı.

GAZETECİLER CEMİYETİ KINADI

İHA'daki habere göre saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.