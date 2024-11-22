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        Haberler Gündem Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

        İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak ve Sarıgül'ün yerine kayyum atandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 22.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:36
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        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
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        İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın

        a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında “PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK” suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

        b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında “PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK” suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

        Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

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        5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

        2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün

        Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında “PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK” suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

        Mustafa Sarıgül’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

        5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

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