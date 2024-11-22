28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi Rüya Polat'ı (33) 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan dava açılan ve delil yetersizliği nedeniyle beraat eden Ahmet Polat (38), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılandı.

28 YIL ÖNCE 28 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Polat'ın 'nitelikli kasten öldürme' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, takdiri indirimi uygulanmasına yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca Rüya’nın annesinin de 28 yıl önce yine 28 bıçak darbesiyle hırsızlar tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

REKLAM AĞZI YASTIKLA KAPATILARAK 28 KEZ BIÇAKLANMIŞ Olay, Buca'nın Şirinyer semtinde, Efeler Mahallesi'nde, 9 Nisan 2016 tarihinde meydana geldi. Gayrimenkul alım- satım işleri yapan Ahmet Polat, yaralama suçundan girdiği Menemen Cezaevi'nden izinli olarak çıktı. İddiaya göre, geceyi eşiyle geçirdikten sonra yakınlarını ziyaret edip evine giden Ahmet Polat, kapıyı çalmasına rağmen açılmadı. Ahmet Polat, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, olay tarihinden 19 ay önce evlendiği eşi Rüya Polat'ın cesedini buldu. Genç kadının, ağzı yastıkla kapatılarak, 28 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı.

İNKAR ETTİ, TUTUKSUZ YARGILANDI Eşinin cesedini bulan Ahmet Polat, gözaltına alındı. Eşinin öldürülmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını ileri süren Ahmet Polat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve tekrar Menemen Kapalı Cezaevi'ne döndü. Ancak tahliye edildikten birkaç gün sonra aynı suçtan tekrar hakkında işlem başlatıldı. Ahmet Polat'ın, cinayet günü olan 9 Nisan'da gittiğini ileri sürdüğü yerlerde bulunmadığı belirlendi. Yine ifadesinde olay günü arabalı vapurla Karşıyaka'ya geçtiğini ve araçtan hiç inmediğini söyleyen Ahmet Polat'ın bu iddiasını kamera görüntüleri çürüttü.

REKLAM GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ Arabalı vapurunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin saat 14.10'da araçtan indiğini ve elindeki poşeti denize attığını tespit etti. Polat'ın kayıp olan suç aleti bıçağı denize atmış olma ihtimali üzerine Deniz Şube Müdürlüğü'nün dalgıç polisleri arama yaptı. Ancak denizin dibinde çok fazla balçık olduğu için poşet içinde atıldığı ileri sürülen bıçağa ulaşılamadı. Kuvvetli delil olarak değerlendirilen görüntülerden yola çıkan polis, hazırladığı dosyayı adliyeye gönderdi, Ahmet Polat bu kez tutuklandı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT Eşini öldürdüğü iddia edilen Ahmet Polat İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tanıkların ifadelerini ve dosya içeriğini değerlendiren mahkeme heyeti, Ahmet Polat hakkında, delil yetersizliğinden beraat ve tahliye kararı verdi. Maktulün ailesi olayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun buldu. Ancak savcı ile aile, bu kararı Yargıtay'a taşıdı. Öte yandan, Rüya Polat'ın annesinin de 28 yıl önce yine 28 bıçak darbesiyle hırsızlar tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

REKLAM YARGITAY TEMYİZ BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ahmet Polat hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin delil yetersizliği nedeniyle verdiği beraat kararına ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti. Kararda evdeki televizyonda takılı hard diskte maktulün eski erkek arkadaşına ait samimi fotoğrafların bulunduğuna işaret edilerek, sanığın bu kişiyi daha önce tehdit ettiğine yer verildi. Daire, iki üyenin karşı görüşüne rağmen üç üyenin kararıyla sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği yönünde hükümde bulunarak kararı bozdu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ Yargıtay’ın kararı sonrasında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Ahmet Polat, bugün tekrar yargılandı. İlk duruşmada iddia makamını temsil eden İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından evdeki çekmeceler dökülüp, eşyalar karıştırılarak, olaya hırsızlık süsü verilmiş ise de evden hırsızlık yapılmadığı, maktulde takıların takılı bulunduğu, kapıda herhangi bir zorlama izinin bulunmadığı, aynı şekilde balkondan veya başka bir yerden eve girildiğine dair bir ize rastlanmadığı, sanığın gömleğinde maktule ait kanın bulunduğu, olay günü apartmana yabancı birisinin girip çıkmadığı hususlarını ve tüm delillerle dosya kapsamını dikkate alarak sanığın maktulü kasten öldürdüğünün sabit olması nedeniyle 'nitelikli kasten öldürme' eylemine uyan eylemine uyan TCK'nın 82/1-d, 53 ve 58 maddeleri gereğince cezalandırılması istendi.

REKLAM Mahkeme heyeti ardından kararını açıkladı. Sanık Ahmet Polat'ın 'nitelikli kasten öldürme' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, takdiri indirimi uygulanmasına yer olmadığına oybirliğiyle karar verdi. ANNESİ DE 28 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ Öte yandan 28 bıçak darbesiyle cinayete kurban giden Rüya Polat'ın hayatı film senaryolarını aratmadı. Rüya'nın annesi Fatma Dikayak'ın da yine 28 bıçak darbesiyle Hollanda'da hırsızlarca öldürüldüğü öğrenildi. İran asıllı babasının ise Rüya henüz 1 yaşındayken onları terk ettiği, bir daha hiç görüşmedikleri ortaya çıktı. Rüya Polat'ın onu yıllarca arayıp İran'da bulduğu, ancak babası Barzaz Alemdari'nin görüşmeyi kabul etmediği, yakınlarınca ifade edildi. Baba Barzaz Alemdari'nin cinayetten sonra da İzmir'e gelmediği öğrenildi.