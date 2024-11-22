Rusya Devlet Başkanı Putin ve Füze Kuvvetleri Komutanından açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Balistik füze testlerine devam ederek Rusya'nın güvenliğini sağlayacağız" derken Rus Füze Kuvvetleri Komutanı da "Yeni Rus füzesi Avrupa'nın her yerinden hedefleri vurabilir" açıklaması yaptı
Giriş: 22.11.2024 - 20:16 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Balistik füze testlerine devam ederek Rusya'nın güvenliğini sağlayacağız" derken Rus Füze Kuvvetleri Komutanı da "Yeni Rus füzesi Avrupa'nın her yerinden hedefleri vurabilir" açıklaması yaptı...
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