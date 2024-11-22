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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ve Füze Kuvvetleri Komutanından açıklamalar | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin ve Füze Kuvvetleri Komutanından açıklamalar

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Balistik füze testlerine devam ederek Rusya'nın güvenliğini sağlayacağız" derken Rus Füze Kuvvetleri Komutanı da "Yeni Rus füzesi Avrupa'nın her yerinden hedefleri vurabilir" açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 20:16 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:16
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Balistik füze testlerine devam ederek Rusya'nın güvenliğini sağlayacağız" derken Rus Füze Kuvvetleri Komutanı da "Yeni Rus füzesi Avrupa'nın her yerinden hedefleri vurabilir" açıklaması yaptı...

        Ayrıntılar gelecek...

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