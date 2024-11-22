A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oldu
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.
A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Türkiye-Macaristan
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya
Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.