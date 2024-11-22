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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oldu - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oldu

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:40
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

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        İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.

        A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

        Türkiye-Macaristan

        Ukrayna-Belçika

        Avusturya-Sırbistan

        Yunanistan-İskoçya

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        Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

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        MACARİSTAN A GRUBU'NDA NE YAPTI?

        A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda, Bosna Hersek'li grupta Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3. sırayı kaptı. 4 gol kaydeden Macaristan, 11 golü ağlarında gördü.

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