TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hakem gelmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Başkan Hacıosmanoğlu, kendisinin görevde olduğu sürece yabancı hakem gelmeyeceğini söyledi.

"BEN OLDUĞUM SÜRECE YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Bugün milli takım arasından dolayı hakem semineri vardı. Gerekli konuşmaları yaptık. Söylememiz gereken her şeyi söyledik. Onlara da aynı şeyi söyledim. Yabancı konusu en çok sizi rahatsız etmesi lazım diye. Pırıl pırıl gözlerinize bakıyordu gençler. Tecrübe olanları da var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Seçimden önce de aynı şeyi söyledim. Orada asıl konu şu; arkadaşlara söyledim 'sizin bu konudaki tartışma polemiklere son verecek olan sizsiniz' dedim.