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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek

        İl özel idareleri ve belediyelerle bunların bağlı kuruluşlarının sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişiliklerin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:33
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        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yapılan değişiklikle "tüzel kişilik" tanımı eklenerek, il özel idareleri ve belediyelerin şirketleri de kapsama dahil edildi.

        Buna göre, tüzel kişilik, "il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilik" olarak tanımlandı.

        Böylece bu tüzel kişiliklerin, vergi ve SGK borçları için de ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek.

        Ayrıca, karara ekli listede yer alan kurumlar güncellendi.

        Önceki durumda mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşlarının vergi ve SGK borçları "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan alınabiliyordu.

        İdarelere ait şirketlerin borçları Bakanlar Kurulu kararıyla kapsam dışında bırakılmıştı.

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