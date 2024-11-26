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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Davide Calabria hamlesi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Davide Calabria hamlesi

        Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, Davide Calabria ile bir transferle iki bölgeyi tamamlamak istiyor.

        Giriş: 26.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:58
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        Galatasaray’da transfer hareketliliği şimdiden başladı…

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        Önceliğini kanat transferine veren sarı-kırmızılılar bek bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.

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        9 milyon Euro net bonservis bedeli ödenen Elias Jelert’in adaptasyon sorunları yaşaması Galatasaray’ı arayışlara itti.

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        Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz’ın bu bölgede forma giymek istememesiyle birlikte Galatasaray transfer için düğmeye bastı.

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        Okan Buruk sağ bek için eski futbolcusu Sacha Boey’u düşünse de Fransız yıldızdan gelen haber Cimbom’u farklı arayışlara itti.

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        2025 sezonu sonunda sözleşmeleri bitecek olan oyunculara dair çalışma yapan Galatasaray aradığı beki de İtalya’da buldu.

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        Sarı-kırmızılılar Milan’da istediği süreleri bulamayan Davide Calabria’yı gündemine aldı.

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        Hem sağ bek hem de sol bek oynayabilen İtalyan sağ bekin Milan’la olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

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        Milan’ın da devre arasındaki bir satışa 3-4 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi durumunda onay verebileceği öğrenildi.

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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu’yla birlikte milli maç arasında İtalya’ya tatile gitmişti.

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        Buruk ve Kavukçu, Milano’da aracı menajer George Gardi’yle bir araya gelmiş ve transferdeki yol haritasına dair fikir alışverişi yapmıştı.

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        Galatasaray’ın Calabria transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

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