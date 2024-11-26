Galatasaray'dan Davide Calabria hamlesi
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, Davide Calabria ile bir transferle iki bölgeyi tamamlamak istiyor.
Galatasaray’da transfer hareketliliği şimdiden başladı…
Önceliğini kanat transferine veren sarı-kırmızılılar bek bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.
9 milyon Euro net bonservis bedeli ödenen Elias Jelert’in adaptasyon sorunları yaşaması Galatasaray’ı arayışlara itti.
Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz’ın bu bölgede forma giymek istememesiyle birlikte Galatasaray transfer için düğmeye bastı.
Okan Buruk sağ bek için eski futbolcusu Sacha Boey’u düşünse de Fransız yıldızdan gelen haber Cimbom’u farklı arayışlara itti.
2025 sezonu sonunda sözleşmeleri bitecek olan oyunculara dair çalışma yapan Galatasaray aradığı beki de İtalya’da buldu.
Sarı-kırmızılılar Milan’da istediği süreleri bulamayan Davide Calabria’yı gündemine aldı.
Hem sağ bek hem de sol bek oynayabilen İtalyan sağ bekin Milan’la olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor.
Milan’ın da devre arasındaki bir satışa 3-4 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi durumunda onay verebileceği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu’yla birlikte milli maç arasında İtalya’ya tatile gitmişti.
Buruk ve Kavukçu, Milano’da aracı menajer George Gardi’yle bir araya gelmiş ve transferdeki yol haritasına dair fikir alışverişi yapmıştı.
Galatasaray’ın Calabria transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.