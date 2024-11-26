Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. İtalya ekibi, sarı-kırmızılıların sürpriz teklifini reddetti. İşte detaylar...
Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ocakta imzayı attırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kapısını sürpriz bir teklifle çaldı.
Nijerya basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Osimhen için 25 milyon euro peşin, kalan 50 milyon euroyı da taksitli olarak ödemek istedi.
İtalya ekibinin ise sarı-kırmızılıların bu teklifini yetersiz bulduğu ve 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesini istediği aktarıldı.
Chelsea, Arsenal, Newcastle United ve Suudi Arabistan ekiplerinin yakın takibe aldığı Nijeryalı golcü için Manchester United'ın da devreye girdiği belirtildi.
GALATASARAY KARNESİ
Sarı-kırmızılı formayla 10 maçta süre alan yıldız forvet, 8 kez ağları havalandırdı ve 4 kez de gol pası verdi.