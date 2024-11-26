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        Haberler Spor Transfer Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber! - Futbol Haberleri

        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!

        Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. İtalya ekibi, sarı-kırmızılıların sürpriz teklifini reddetti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:04
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        Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Ocakta imzayı attırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kapısını sürpriz bir teklifle çaldı.

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        Nijerya basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Osimhen için 25 milyon euro peşin, kalan 50 milyon euroyı da taksitli olarak ödemek istedi.

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        İtalya ekibinin ise sarı-kırmızılıların bu teklifini yetersiz bulduğu ve 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesini istediği aktarıldı.

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        Chelsea, Arsenal, Newcastle United ve Suudi Arabistan ekiplerinin yakın takibe aldığı Nijeryalı golcü için Manchester United'ın da devreye girdiği belirtildi.

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        GALATASARAY KARNESİ

        Sarı-kırmızılı formayla 10 maçta süre alan yıldız forvet, 8 kez ağları havalandırdı ve 4 kez de gol pası verdi.

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