2008 öncesi işe giren engellilerin emeklilik şartları değişecek

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanun teklifinde 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan SSK’lıların (4/a) engelli emeklilik koşullarının değiştirilmesi öngörüldü.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Mevcut düzenlemeye göre, söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayan SSK’lılar Gelir İdaresi Başkanlığınca tespit edilen vergi indirimine esas engellilik derecelerine göre yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyorlar. Bunun için öncelikle en az yüzde 40 ve üzeri engelli raporu alıyorlar. 5 Ağustos 1991 ve daha önce işe girmiş olup engelli raporu alan herkes 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Daha sonra işe girenlerin emeklilik koşulları ise işe giriş tarihine ve engellilik derecesine göre değişiyor. Birinci derece engelliler işe giriş tarihine bakılmaksızın 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günle emekli olabiliyorlar. İkinci derece emekliler 15 yıl ile 18 yıl arasında değişen sigortalılık süresi ve 3600 gün ile 4000 gün arasındaki prim günü koşuluyla, üçüncü derece emekliler ise 15 yıl ile 20 yıl arasında değişen sigortalılık süresi ve 3600 – 4400 prim gününü tamamladıklarında emekli aylığı bağlatabiliyorlar.

REKLAM 2008 SONRASI İLE EŞİTLENECEKLER 1 Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan işçiler ile bu tarihten önce veya sonra çalışmaya başlayan memur ve esnaf ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık kurullarınca tespit edilen “çalışma gücü kaybı oranlarına” göre emekli olabiliyorlar. SGK’dan rapor almak daha zor ve daha kapsamlı incelemeye tabi tutuluyor. SGK 2008 öncesi çalışmaya başlayarak emekli olanları kontrol muayenesine tabi tutsa da sağlık kurulu raporları değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu’na gönderilmek zorunda.

Kanun teklifindeki değişikliğin hayata geçmesiyle birlikte 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK’lılar engelli emeklilik hakkından yararlanmak istediklerinde SGK sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alacaklar. Bu rapor SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanırsa, çalışma gücü kaybı ve çalışmaya başlama tarihine göre değişen sigortalılık süresi ile prim günü koşullarını tamamlayarak emekli olabilecekler. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu engellilerin emekliliğinde devreden çıkacak. Tek yetki SGK’da olacak.

REKLAM PRİM GÜNÜ SİGORTALILIK SÜRESİ BAZILARI İÇİN DAHA AVANTAJLI OLACAK Aslında rapor alma süreci ve kontrol muayenesi daha sıkı olmakla birlikte 2008 sonrası çalışmaya başlayanlarda aranan sigortalılık süresi ve prim günü koşulları daha kolay. Örneğin, 5 Ağustos 2003 – 30 Eylül 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan ikinci derece engelli bir kişi 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim günüyle emekli olabiliyor. Buna karşılık, 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan ve ikinci derece engelliliğe karşılık gelen yüzde 50 – 59 oranında çalışma gücü kaybı olan kişi 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 gün ile emekli oluyor. Prim günü koşulu kademeli olarak artmakla birlikte ancak 1 Ocak 2012 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için 4000 günün üzerinde prim koşulu aranıyor.

SAĞLIKTA KATILIM PAYI ARTIYOR REKLAM Kanun teklifinde sağlıkta katılım paylarına ilişkin de önemli değişiklikler öngörülüyor. Teklife göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde kanunda 2 TL olarak yer alan katılım payı tutarı 20 TL’ye çıkartılacak. SGK’nın söz konusu tutarı on katına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Bu yetki çerçevesinde kanundaki 2 TL’lik tutar halen ikinci basamak kamu hastanelerinde 6 TL, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 7 TL, Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak hastanelerde 7 TL, diş hekimliği fakülteleri ile üniversite hastanelerinde 8 TL, özel üniversite hastanelerinde 8 TL, ikinci ve üçüncü basamak özel hastanelerde 15 TL katılım payı alınıyor. Aile hekimleri ile diğer birinci basamak sağlık tesislerinde katılım payı alınmıyor.

SGK’nın kanun değişikliği sonrası 20 TL’ye çıkartılan katılım payını da on katına kadar artırma yetkisi olacak. Bu çerçevede kanun değişikliği sonrasında muayene katılım bedellerinin değiştirilmesi bekleniyor. Teklifte yer alan düzenlemeye göre, aile hekimi veya diğer birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenlerden alınan katılım payı yarıya indirilecek.

Reçetede yer alan 3 kutuya kadar ilaçlar için 3 TL, ilave her bir kutu ilaç için ise 1 TL katılım payı uygulaması 2012 yılından beri aynen devam ediyor. İlaç katılım payındaki bu tutarlar ile ayakta tedavideki 20 TL, bundan böyle her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Teklifin gerekçesinde, 2023 yılı sağlık hizmeti başvuruları incelendiğinde, kişi başı hekime müracaat sayısının 11,4 olduğu, 1. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ortalama 4,4 başvuru yaptığı, 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ise ortalama 8,3 başvuru yaptığı belirtildi.