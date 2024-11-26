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        Haberler Bilgi Yaşam Güne başlarken tercihiniz çay mı, kahve mi? Hangisi iyi bir başlangıç olur?

        Sabah ilk içeceğimiz kahve mi yoksa çay mı olmalı?

        Sabah uyanır uyanmaz genellikle yaptığımız ilk aktivitelerden biri çay veya kahve içmektir. Çoğu insan kahveyi tercih ederken bazı kişiler de çay içmeyi tercih eder. Peki sabah uyandığımızda hangisi sağlık açısından daha uygundur? Çay mı, kahve mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:30
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        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
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        Güne bir fincan kahveyle mi yoksa bir fincan çayla mı başlıyorsunuz? Uykunuzu açtığı ve enerji verdiği için tercih ettiğiniz bu içeceklerin hangisini tüketmek sağlık açısından daha iyi bir sonuç verir?

        1. KAFEİN ORANI

        Kafein kesinlikle size o enerji pompasını verir, ancak ölçülü alınmazsa zararlıdır. Çayın kafein içeriği kahveden daha azdır, bu nedenle çay içmek vücudunuza daha iyi bir şekilde hizmet eder. Uzmanlar, "Çay genellikle kahveden daha az kafein içerir. Kafein başlangıçta enerji artışı sağlayabilirken, çok fazlası sinirliliğe, kaygıya ve uyku düzeninin bozulmasına yol açabilir. Çay daha hafif bir kafein alımı sunar ve bu yan etkilerin riskini azaltır" diyor.

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        2. HİDRASYON (SU DÜZEYİ)

        Kahve iyi idare edilmezse dehidratasyon kronik bir sorundur. Kışın, sıvı tüketimimizin zirve yaptığı kış aylarında azaldığını düşünürsek, daha akuttur. Kahve bir diüretiktir, yani artan idrar üretimine ve potansiyel dehidratasyona yol açabilir. Öte yandan çay, esas olarak su olduğu için hidrasyona katkıda bulunur. Sabahleyin susuz kalmamak genel refah için çok önemlidir.

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        3. MİDE HASSASİYETİ

        Kahve ile çay tartışması söz konusu olduğunda, kahve çaydan daha asidik olabilir ve bu da bazı kişilerde mide rahatsızlığına neden olabilir. Çay mideye daha nazik olma eğilimindedir ve bu da onu asit hassasiyeti veya sindirim sorunları olanlar için tercih edilen bir seçenek haline getirir.

        4. ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ

        Çay, özellikle yeşil çay, antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onu bağışıklık sistemini destekleyen ve hücreleri hasardan koruyan en iyi sağlıklı içeceklerden biri yapar. Uzmanlar, kahvenin de antioksidanlar içerdiğini ancak türleri ve miktarlarının farklılık gösterebileceğini söylüyor.

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        5. UYANDIRMA ETKİSİ

        Sabah uyandığımızda hepimiz biraz tembel hissederiz. Kahve, sabahları uykulu hissettiğinizi düşünürsek o kadar da iyi olmayabilecek anında bir enerji akışı sağlar. Uzmanlara göre, "Çay, sakinleştirici bir etkiye sahip olan ve kafeinin uyarıcı etkilerini dengeleyebilen L-theanine adlı bir amino asit içerir. Bu, kahvenin bazen ani sarsıntısına kıyasla daha kademeli ve nazik bir uyanma deneyimine yol açabilir".

        SABAHLARI İLK İŞ ÇAY VEYA KAHVE TÜKETMENİN ETKİLERİ

        - Metabolizmanızı olumsuz etkileyebilir

        - Dehidratasyona neden olabilir

        - Şişkinliğe yol açabilir

        - Diş erozyonuna yol açabilir

        - Diyetinizi etkileyebilir

        ÇAY VEYA KAHVE İÇMEK İÇİN EN İYİ ZAMAN NEDİR?

        Çay/kahve tüketmek için ideal zaman yemekten yaklaşık 1-2 saat sonradır. Ayrıca sabahları sıcacık bir fincan çay/kahve içebilirsiniz ancak aç karnına olmadığınızdan emin olun. Ayrıca akşamları atıştırmalıklarla birlikte çay veya kahve yudumlamak da iyi bir fikirdir. Ancak, yatmadan hemen önce çay/kahve içmekten kaçının. Aksi takdirde, kafein uyku döngünüzü bozabilir.

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