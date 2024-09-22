- Siyah çay daha güçlü bir enerji artışı sağlar, bu da onu kahveye yönelmeden ekstra uyanıklığa ihtiyaç duyan sabah içicileri için iyi bir seçim haline getirir.

- Yeşil çay, daha düşük kafein içeriği ve uyuşukluk olmadan rahatlamayı destekleyen amino asitler içerir. Siyah çaya kıyasla sürekli ve dengeli bir enerji artışı sağlar. Aşırı uyarılma olmadan odaklanma ve netlikte daha ılımlı bir artış arayanlar için idealdir.