İşte Galatasaray'ın başarısının sırrı!
Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'ın başarısının anahtarı, rutinlerini bozmamak oldu.
Trendyol Süper Lig'e altıda altı yaparak başlayan Galatasaray'da, 3-1'lik Fenerbahçe zaferinin sırrı detaylarda gizli.
Hafta içinde erteleme maçında Gaziantep FK'yı da 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına Çarşamba günü başladı.
Florya'yı dış dünyaya kapatan Okan Buruk ve ekibi, hafta boyunca yaptıkları toplantılarda oyuncular üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştı.
Derbi maçının kazananına 3 puan verileceğini vurgulayan Buruk, 2 puan önde olmalarının da kendilerine bir avantaj sağladığını belirtti.
Olası bir mağlubiyette bile Fenerbahçe’nin sadece 1 puan gerisine düşeceklerine dikkat çeken Buruk, iki sezondur uyguladığı rutinleri değiştirmedi.
Derbi gecesi öncesi kampa girmeyen Galatasaray, maç günü Florya’da kahvaltıda buluştu.
Son toplantıların ardından futbolculara bireysel zaman da verilirken, Galatasaray yönetimi de kendi rutinini bozmayarak prim açıklamasını maç öncesine almadı.
Kadıköy’e oldukça rahat giden ve üzerlerinde baskı hissetmeyen sarı-kırmızılılar, yaptıkları çalışmaları sahaya yansıtmayı başardı.