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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın başarısının sırrı! - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray'ın başarısının sırrı!

        Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'ın başarısının anahtarı, rutinlerini bozmamak oldu.

        Giriş: 22.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:22
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        Trendyol Süper Lig'e altıda altı yaparak başlayan Galatasaray'da, 3-1'lik Fenerbahçe zaferinin sırrı detaylarda gizli.

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        Hafta içinde erteleme maçında Gaziantep FK'yı da 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına Çarşamba günü başladı.

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        Florya'yı dış dünyaya kapatan Okan Buruk ve ekibi, hafta boyunca yaptıkları toplantılarda oyuncular üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştı.

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        Derbi maçının kazananına 3 puan verileceğini vurgulayan Buruk, 2 puan önde olmalarının da kendilerine bir avantaj sağladığını belirtti.

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        Olası bir mağlubiyette bile Fenerbahçe’nin sadece 1 puan gerisine düşeceklerine dikkat çeken Buruk, iki sezondur uyguladığı rutinleri değiştirmedi.

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        Derbi gecesi öncesi kampa girmeyen Galatasaray, maç günü Florya’da kahvaltıda buluştu.

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        Son toplantıların ardından futbolculara bireysel zaman da verilirken, Galatasaray yönetimi de kendi rutinini bozmayarak prim açıklamasını maç öncesine almadı.

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        Kadıköy’e oldukça rahat giden ve üzerlerinde baskı hissetmeyen sarı-kırmızılılar, yaptıkları çalışmaları sahaya yansıtmayı başardı.

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