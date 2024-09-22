Cumayı, cumartesiye bağlayan gece bir oteldeki programı sırasında rahatsızlanan Metin Arolat, konserine ara verdi.

Kulise geçen Metin Arolat; "Sol kolum uyuşuyor" dedikten sonra biraz dinlendi. Ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek sahneye tekrar çıktı. Ancak Arolat, kısa bir süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.

Metin Arolat’a; seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırıldı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi tekrar duran Arolat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

52 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Metin Arolat'a ilk veda Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirildi. Arolat'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi.

Metin Arolat'a ilk veda Haberi Görüntüle

Cenazeye Demet Akalın, Gülşen ve Gülben Ergen gibi çok sayıda arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Demet Akalın, gözyaşları içerisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: O kadar bir sürü lüzumsuz şey yazdırıyoruz. Yazsana oraya bir tane hemşire bir tane doktor değil mi?"

"O HEP DİYETTEYDİ"

Öte yandan Metin Arolat'ın bir süredir diyet yaptığı ve zayıflamak için kullandığı hapların kalp krizini tetiklediği iddialar hakkında da konuşan Akalın; "Ama o hep diyetteydi ya. Biz hep konuşurduk; 'Çok para lâzım, zayıflamamız lâzım...' Hep böyle güncel insanların konuştuğu şeyler..." dedi.