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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Demet Akalın gözyaşlarına boğuldu: Ölümü yakıştıramadım - Magazin haberleri

        Demet Akalın gözyaşlarına boğuldu: Ölümü yakıştıramadım

        Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir'e gönderildi. Cenaze namazına katılan Demet Akalın gözyaşları içinde "Meto'ya yakıştıramadım ölümü. Gördüğümde sabahın körüydü ve çok kötü oldum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:35
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        "Ölümü yakıştıramadım"
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        Cumayı, cumartesiye bağlayan gece bir oteldeki programı sırasında rahatsızlanan Metin Arolat, konserine ara verdi.

        "SOL KOLUM UYUŞUYOR" DEDİ

        Kulise geçen Metin Arolat; "Sol kolum uyuşuyor" dedikten sonra biraz dinlendi. Ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek sahneye tekrar çıktı. Ancak Arolat, kısa bir süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.

        Metin Arolat’a; seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırıldı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi tekrar duran Arolat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        52 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Metin Arolat'a ilk veda Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirildi. Arolat'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi.

        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda Haberi Görüntüle

        Cenazeye Demet Akalın, Gülşen ve Gülben Ergen gibi çok sayıda arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

        Demet Akalın, gözyaşları içerisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: O kadar bir sürü lüzumsuz şey yazdırıyoruz. Yazsana oraya bir tane hemşire bir tane doktor değil mi?"

        "O HEP DİYETTEYDİ"

        Öte yandan Metin Arolat'ın bir süredir diyet yaptığı ve zayıflamak için kullandığı hapların kalp krizini tetiklediği iddialar hakkında da konuşan Akalın; "Ama o hep diyetteydi ya. Biz hep konuşurduk; 'Çok para lâzım, zayıflamamız lâzım...' Hep böyle güncel insanların konuştuğu şeyler..." dedi.

        "ÖLÜMÜ YAKIŞTIRAMIYORUM"

        Demet Akalın daha sonra üzüntüsünü "Yani belki diyorum orada hastaneye yetişse orada bir şeye müdahale edilse evde gelip belki yalnız uykusunda ölecekti bilemezsin ki. Artık orası Allah'ın bileceği iş. İnsan yakıştıramıyor işte Meto'ya yakıştıramadım ölümü. Gördüğümde sabahın körüydü ve çok kötü oldum" sözleriyle dile getirdi.

        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Metin Arolat için İzmir'de; pazartesi günü Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Arolat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü? Haberi Görüntüle
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        #metin arolat
        #Demet Akalın
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