Cumayı, cumartesiye bağlayan gece bir oteldeki programı sırasında rahatsızlanan Metin Arolat, konserine ara verdi.

Kulise geçen Metin Arolat; "Sol kolum uyuşuyor" dedikten sonra biraz dinlendi. Ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek sahneye tekrar çıktı. Ancak Arolat, kısa bir süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.

Metin Arolat’a; seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırıldı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi tekrar duran Arolat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Menajeri, 52 yaşındaki Metin Arolat'ın hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiğini açıkladı.

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Habertük'ten Eren Güler'in haberine göre; Metin Arolat'a ilk veda Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirildi. Arolat'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi.