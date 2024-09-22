Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerimizin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının da iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Güneşli 26° Ankara Bulutlu 20° İzmir Güneşli 29° Antalya Güneşli 30° Trabzon Yağmurlu 23° Bursa Güneşli 22° Adana Sağanak Yağış 25° Diyarbakır Yağmurlu 24° Gaziantep Yağmurlu 23° Ağrı Sağanak Yağış 19°