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        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Kıyı Ege ile Trakya dışındaki bölgelerde ülkemizin birçok kentinde sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların özellikle iç bölgelerde yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 22.09.2024 - 09:49
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        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerimizin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        Hava sıcaklıklarının da iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Bulutlu 20°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Yağmurlu 23°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Sağanak Yağış 25°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 24°

        Gaziantep

        Yağmurlu 23°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 19°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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