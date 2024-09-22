Beşiktaş 3 puan peşinde! İşte Bronckhorst'un 11'i
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk takım ise yenilmezlik serisini sürdürme devam ettirme peşinde. İşte Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile.