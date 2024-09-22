Operatör zamları Meclis gündeminde

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada operatör zamlarını Meclis gündemine taşıdıklarını söyledi.

Öztürk açıklamasında şunları söyledi: "Operatör soygununu Meclis gündemine taşıyoruz. Ekonomik krizin faturası halka kesilirken, vatandaş en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda kalıyor. 2024 yılında iletişim de herkes için en temel ihtiyaçlardan biri. Ancak GSM operatörlerinin kestiği fahiş faturalar, vatandaşı artık isyan etme noktasına getirdi. Operatör soygununa karşı TBMM Başkanlığı’na araştırma önergemizi sunduk. Halkımız neyden dertliyse biz de ondan dertliyiz. Kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin, biz buradayız."