Türkiye operatörlerin internet ve mobil tarifelere yaptığı zamları tartışmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu X'te #OperatörSoygunu hashtagi 3 gündür Türkiye gündeminin en tepesinde yer almaya devam ediyor.

Söz konusu başlık altında vatandaşlar faturalarını paylaşarak yüzde 200 ila 200 arasında yapılan zamları protesto ediyor.

İşte paylaşılan fatura artışlarından bazıları:

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TÜRK TELEKOM CEO'SU: BAKTIM DENK GELMEDİM

Yukarıdakilere benzer pek çok görsel sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılsa da Türk Telekom CEO'su Ümit Önal zamlara yönelik eleştirilerle ilgili dün yaptığı açıklamada " Tarifelerimizle ilgili bilgi istedim arkadaşlardan. Geçtiğimiz yıldan bu yıla son 2 aylık dönemde Türk Telekom ve diğer bütün operatörlere baktım. Operatörler için böyle üç haneli yüzde 100’lük rakamlara ulaşan yeni müşteri tarifelerine denk gelmedim" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma Haberi Görüntüle 'SUDAN UCUZ DERSEK YANLIŞ OLMAZ' Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal sundukları paketlerin makul fiyatlı olduğunu ise damacana 'alegorisiyle' açıkladı. Önal şunları söyledi: ‘‘Türkiye’de bugün ortalama 4 kişilik bir ailede yaşadığımızı düşünelim. Bu ailede de kullanma suyu değil de, diğer su tüketimlerini düşünelim. Herhalde ortalama 5 ile 8 damacana su tükettiğimizi düşünelim. Bu rakamın 600–800’lik rakama geldiğini söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Buradan bir alegori yapalım: operatör tarifeleri ya da müşteri fiyatları sudan ucuz dersek, yanlış olmaz.’’

REKLAM DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK DAMACANA SU MALİYETİ 800 LİRA Bugün Önal'ın da belirttiği üzere 19 litrelik damacanaların fiyatı ortalama 100 liraya gelmiş durumda. 4 kişilik bir aile haftada ortalama 2, ayda ise 8 damacana su tüketiyor. Bu da aylık damacana su maliyetinin 800 lirayı bulmasına yol açıyor. Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar Haberi Görüntüle Peki suya ayda 800 lira ödeyen 4 kişilik bir aile Önal'ın belirttiği gibi operatörlere daha az miktarda bir fatura mı ödüyor? İletişim harcamaları için TELKODER verilerine bakmak gerekiyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) her yıl 4 kişilik bir ailenin iletişim/haberleşme maliyetini açıklıyor. Söz konusu hesaplama 1 sabit hat, 1 ev interneti ve 4 mobil abonelik üzerinden hesaplanıyor.

YILLIK İLETİŞİM MALİYETİ 28 BİN LİRAYI AŞTI Derneğin açıkladığı veriler göre 2023 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık iletişim maliyeti 745 lira oldu. TELKODER 2024 verilerini henüz açıklamadı. Ancak mevcutta en çok kullanılan tarifelere baktığımızda şu anda 1 sabit telefon, 1 ev interneti ve 4 mobil abonelik için toplamda aylık 2 bin 350 lira, yıllık olarak ise 28 bin 200 lira ödemek gerekiyor. En yüksek kota ve hızlardaki paketler tercih edildiğinde bu fatura bedelleri yükselebiliyor. Yani 4 kişilik bir aile her ay operatörlere, damacana suya ödediğinin yaklaşık 3 katını veriyor. Dönem Aylık Yıllık Dolar maliyeti($) 2020 309 3706 44,06 2021 353 4238 39,73 2022 442 5306 26,70 2023 745 8.934 31,36 2024 2350 28200 68,94 DOLAR BAZINDA YÜZDE 120 ZAM Ortalama paketlerle yapılan bu hesaplamaya göre iletişim maliyeti 2023 ortalamasına oranla, yüzde 215 artmış durumda. Diğer bir deyişle faturalar 3 katına çıktı.