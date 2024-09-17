Yılbaşından bu yana, ancak özellikle de son günlerde operatörlerin taahhüt yenileyen abonelerine yaptıkları yüzde 200-300 aralığındaki zamlar konuşuluyor.

Tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiren vatandaşlar hem gerçekleşmiş hem de beklenen enflasyonun çok üzerindeki bu zamların yanında aldıkları hizmetin de düşük olmasından dert yanıyor.

Peki Türkiye bağlantı hızında dünyaya göre ne seviyede bulunuyor? Speedtest.net verilerine göre Türkiye'de mobil internet hızı bakımından 111 ülke arasında 58. sırada yer alıyor. Türkiye'deki 46.37 mbps'lik hız 55.8 mbps'lik küresel ortalamanın altında yer alıyor.

Operatörlere zam tepkisi Sabit genişbant hızında ise Türkiye çok daha aşağı bir konumda bulunuyor. Değerlendirilen 161 ülke arasında Türkiye 106. sırada yer alıyor. Türkiye'nin 42.90 mbps'lik genişbant internet hızı 94 mbps'lik küresel ortalamanın yarısını bile yakalayamıyor. REKLAM Bunun yanında OECD verilerine göre, birlik ülkelerinde ortalama 100 mbps üzeri internet hızına sahip abonelerin oranı yüzde 18.6 iken Türkiye'de bu oran yüzde 0.6. Ülkelere göre mobil hızlar: Sıra Ülke mbps 1 Birleşik Arap Emirlikleri 398,51 2 Katar 344,34 3 Kuveyt 239,83 4 Güney Kore 141,23 5 Hollanda 133,44 6 Danimarka 130,05 7 Norveç 128,77 8 Suudi Arabistan 122,28 9 Bulgaristan 117,64 10 Lüksemburg 114,42 11 Singapur 114,30 12 Bahreyn 113,07 13 Çin 108,37 14 Malezya 106,94 15 Amerika Birleşik Devletleri 103,73 16 Brunei 103,26 17 Fransa 103,08 18 Avustralya 97,86 19 İsveç 97,24 20 Hindistan 96,38 21 Kuzey Makedonya 94,33 22 İsviçre 93,66 23 Finlandiya 93,59 24 Litvanya 89,71 25 Estonya 88,60 26 Tayvan 85,93 27 Çekya 85,41 28 Portekiz 83,64 29 Avusturya 83,01 30 Umman 82,81 31 Belçika 81,99 32 Letonya 81,42 33 Yeni Zelanda 78,46 34 Hırvatistan 76,24 35 Yunanistan 75,05 36 Kanada 74,87 37 G. Kıbrıs 73,59 38 Brezilya 73,08 39 Slovenya 69,65 40 Romanya 63,12 41 Hong Kong (SAR) 57,68 42 Vietnam 56,95 43 Almanya 56,69 44 Sırbistan 56,48 45 Azerbaycan 55,14 46 Slovakya 54,82 47 Tayland 54,78 48 Birleşik Krallık 54,62 49 Macaristan 54,32 50 İtalya 53,48 51 Polonya 52,62 52 Güney Afrika 51,96 53 Kazakistan 51,25 54 Arnavutluk 50,82 55 Surinam 50,02 56 Moldova 49,71 57 Japonya 47,43 58 Türkiye 46,37 59 Kosova 45,86 60 İspanya 45,74 61 Karadağ 43,68 62 Kırgızistan 42,82 63 İsrail 42,77 64 Şili 41,44 65 İrlanda 41,12 66 Fas 40,89 67 Guatemala 39,73 68 Kosta Rika 37,40 69 Georgia 36,90 70 İran 36,70 71 Özbekistan 36,19 72 Lübnan 35,45 73 Arjantin 34,47 74 Filipinler 33,66 75 Dominik Cumhuriyeti 32,99 76 Irak 32,93 77 Ermenistan 32,67 78 El Salvador 32,63 79 Honduras 32,59 80 Meksika 32,55 81 Myanmar (Burma) 32,16 82 Kenya 29,49 83 Endonezya 29,40 84 Laos 28,85 85 Ekvador 28,76 86 Kamboçya 28,70 87 Ürdün 28,67 88 Namibya 27,94 89 Bangladeş 27,76 90 Tunus 26,53 91 Mısır 25,65 92 Rusya 25,44 93 Cezayir 24,90 94 Tanzanya 22,85 95 Panama 21,79 96 Peru 21,73 97 Nikaragua 21,49 98 Bosna Hersek 20,56 99 Nijerya 20,19 100 Ukrayna 20,07 101 Pakistan 19,59 102 Paraguay 19,58 103 Sri Lanka 18,96 104 Kolombiya 18,18 105 Libya 15,10 106 Venezuela 13,67 107 Suriye 12,79 108 Beyaz Rusya 11,98 109 Bolivya 11,26 110 Afganistan 8,48 111 Yemen 7,91 Ülkelere göre genişbant sabit internet hızı: Sıra Ülke Mbps 1 Birleşik Arap Emirlikleri 297,62 2 Singapur 297,57 3 Hong Kong (SAR) 280,00 4 Şili 265,62 5 Amerika Birleşik Devletleri 242,27 6 Tayland 232,15 7 Fransa 223,72 8 Danimarka 219,23 9 İzlanda 213,98 10 İsrail 206,42 11 İspanya 205,17 12 İsviçre 203,50 13 Romanya 200,94 14 Tayvan 198,28 15 Japonya 197,78 16 Çin 189,49 17 Kuveyt 188,29 18 Kanada 188,20 19 Hollanda 186,84 20 Lihtenştayn 186,36 21 Yeni Zelanda 178,80 22 Macaristan 174,95 23 Katar 173,33 24 Portekiz 172,13 25 Brezilya 170,42 26 Peru 166,89 27 Makao (SAR) 162,24 28 Güney Kore 157,63 29 Uruguay 156,02 30 Polonya 154,51 31 Panama 151,94 32 Vietnam 151,69 33 Ürdün 150,88 34 Kolombiya 144,98 35 Lüksemburg 142,05 36 İsveç 138,62 37 İrlanda 133,34 38 Malezya 131,03 39 Norveç 129,00 40 Moldova 120,73 41 Trinidad ve Tobago 119,78 42 Litvanya 119,59 43 Malta 116,51 44 Finlandiya 114,33 45 Suudi Arabistan 112,24 46 Birleşik Krallık 108,61 47 Belçika 100,82 48 Barbados 99,09 49 Kosta Rika 96,65 50 San Marino 94,78 51 Filipinler 94,43 52 Aziz Lucia 94,01 53 Ekvador 93,79 54 Dominika 93,74 55 Slovenya 92,98 56 Avusturya 92,86 57 Paraguay 92,67 58 Letonya 92,62 59 Guyana 90,78 60 Almanya 90,63 61 Rusya 88,08 62 Arjantin 88,03 63 G. Kıbrıs 86,10 64 Bahreyn 84,66 65 Sırbistan 82,28 66 Ukrayna 81,84 67 Slovakya 81,08 68 Estonya 80,14 69 Meksika 79,31 70 İtalya 78,42 71 Brunei 77,75 72 Bulgaristan 77,60 73 Mısır 76,48 74 Jamaika 76,44 75 Umman 72,64 76 Avustralya 71,87 77 Nepal 71,62 78 Moğolistan 71,45 79 Çekya 69,55 80 Özbekistan 69,37 81 Kosova 69,35 82 Filistin 68,16 83 Kırgızistan 65,44 84 Hindistan 63,79 85 Bahamalar 63,11 86 Arnavutluk 62,71 87 Fildişi Sahili 62,04 88 Karadağ 61,13 89 Beyaz Rusya 61,05 90 Venezuela 59,81 91 Nikaragua 59,51 92 Kazakistan 58,81 93 Ermenistan 56,54 94 El Salvador 55,77 95 Guatemala 52,32 96 Mauritius 51,61 97 Hırvatistan 50,69 98 Honduras 50,52 99 Bangladeş 48,14 100 Güney Afrika 47,35 101 Yunanistan 47,03 102 Burkina Faso 45,80 103 Kamboçya 45,52 104 Azerbaycan 45,47 105 Belize 44,74 106 Türkiye 42,90 107 Bolivya 42,45 108 Kuzey Makedonya 42,26 109 Haiti 41,57 110 Gabon 41,42 111 Antigua ve Barbuda 40,58 112 Laos 38,80 113 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 38,03 114 Gana 37,80 115 Dominik Cumhuriyeti 36,10 116 Kongo 35,94 117 Georgia 34,40 118 Irak 33,35 119 Endonezya 32,06 120 Bosna Hersek 30,74 121 Togo 30,68 122 Ruanda 30,50 123 Fas 29,57 124 Tacikistan 29,26 125 Madagaskar 27,41 126 Fiji 26,36 127 Sierra Leone 24,72 128 Sri Lanka 22,94 129 Benin 22,48 130 Zimbabve 21,81 131 Senegal 21,65 132 Nijerya 21,59 133 Myanmar (Burma) 21,56 134 Moritanya 19,30 135 Tanzanya 18,61 136 Angola 18,58 137 Zambiya 18,20 138 Lübnan 17,38 139 Uganda 17,09 140 Cibuti 17,08 141 Somali 16,76 142 Mozambik 16,48 143 Pakistan 15,52 144 İran 14,81 145 Namibya 14,73 146 Cezayir 14,26 147 Maldivler 13,27 148 Surinam 12,09 149 Kenya 11,59 150 Libya 11,10 151 Yeşil Burun Adaları 10,70 152 Tunus 10,58 153 Kamerun 9,94 154 Etiyopya 9,48 155 Gine 9,35 156 Liberya 8,90 157 Botsvana 8,53 158 Yemen 7,54 159 Suriye 3,65 160 Afganistan 3,63 161 Türkmenistan 3,53 ALTYAPI YETERSİZ Özellikle sabit hatlardaki yavaş internetin en önemli sebeplerinden birisi yetersiz altyapı olarak gösteriliyor. Vodafone Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda yayımladığı "Dijitalleşme Yolunda Sabit Genişbant Politikaları" raporunda yer alan bilgilere göre 90 ülkenin değerlendirildiği fiber gelişmişlik endeksinde Türkiye 50. sırada yer alıyor. Türkiye’nin Güney Kore ile aynı yoğunluğa ulaşması için fiber hattını yaklaşık 4 katına çıkararak 2 milyon kilometreye çıkarması gerekiyor. Kişi başına düşen fiber kablo bakımından Çin'i yakalaması için ise fiber hattını 7 katına çıkarması lazım.

Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde de fiber optik altyapıları ortalama Türkiye'nin 18 katı olduğu görülüyor. Söz konusu ülkelerde fiber optik altyapı uzunluğu 100 nüfusa oranla 1.100 km iken, Türkiye'de rakam 60 km'de kalıyor. Peki operatörler bu durumu düzeltmek için ne kadar uğraşıyor? Aşağıdaki tabloda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un yıllara göre toplam gelirleri ile gerçekleştirdikleri yatırımlar yer alıyor. Yıllar TOPLAM GELİR (milyon TL) TOPLAM YATIRIM (milyon TL) YATIRIMIN GELİRE ORANI 2008 20.357 3.379 16,6% 2009 20.672 5.803 28,1% 2010 21.178 3.760 17,8% 2011 22.818 3.865 16,9% 2012 24.370 3.723 15,3% 2013 25.932 3.756 14,5% 2014 28.129 4.097 14,6% 2015 31.390 15.956 50,8% 2016 35.335 5.723 16,2% 2017 39.452 5.870 14,9% 2018 45.034 6.719 14,9% 2019 50.632 10.232 20,2% 2020 57.552 13.028 22,6% 2021 67.221 14.984 22,3% 2022 95.220 22.253 23,4% 2023 170.991 41.191 24,1% 2024 / I 58.094 10.658 18,3% TOPLAM 814.377 174.997 21,5% 17 YILDA 36.6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM Lisans ihalesinin yapıldığı 2015 yılında yatırımların arttığı görülürken 17 yılda yatırıma ortalama yüzde 21.5'lik bir oran ayrıldığı görülüyor. Yıllara göre ortalama dolar kuru hesaba katıldığında firmalar 2008-2024 ilk çeyrek arasında toplam 36 milyar 629 milyon dolar yatırım yapmış.

FRANSA 1 YILDA 15 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPIYOR Bu yüksek gibi görünse de benzer nüfuslu Avrupa ülkelerinin çok altında bir rakam. Birleşmiş Milletler verilerine göre örneğin Almanya ve Fransa'da sırasıyla yılda ortalama 14 ve 15 milyar dolarlık telekom yatırımı gerçekleştiriliyor. ANA OYUNCU KAMU Burada kamunun insiyatif alarak bu yatırımları da hızlandırabileceğini belirtmek gerekiyor. Çünkü sektörün 2 büyük oyuncusu Turkcell ve Türk Telekom Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından yönetiliyor. TVF'nin Turkcell'de yüzde 26.2, Türk Telekom'da ise yüzde 61.68 payı bulunuyor. Yılın ilk çeyreğinde yapılan yatırımların gelire oranına bakıldığında Turkcell yüzde 25 ile öne çıkarken, bu firmayı yüzde 16 ile sektörün tek özel firması Vodafone takip ediyor. Türk Telekom da yüzde 16 görülse de TT Mobil'in yüzde 12'lik yatırım oranı göz önünde bulundurulduğunda bu bakımdan 3. sırada yer alıyor.