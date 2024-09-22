Dış basında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yankıları!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, liderliğini pekiştirdi. Dev derbi, dış basında da büyük yankı uyandırdı.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Dev derbiye dış basında da büyük yer ayrıldı. İşte atılan manşetler...
Osimhen ve Mertens'li G.Saray F.Bahçe'yi deplasmanda yıktı. (Corriere dello Sport)
Osimhen'li Galatasaray Fenerbahçe'yi üzdü ve Mourinho'yu susturdu. (Marca)
Jose Mourinho, sahasında dağıldı. (AS)
Mourinho'lu F.Bahçe derbide G.Saray'a kaybetti ve puan farkının açılmasını engelleyemedi. (Record)