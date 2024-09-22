Fenerbahçe Galatasaray derbisinde verilen penaltı kararı doğru mu?

BÜLENT YILDIRIM: Ben, hemfikirim. Çünkü burada Abdülkerim, ilk hamleyi rakibe yapsa tamam. Topla oynamasına engel bir hamlesi var mı? Yok. Ayağa basıyor mu? Yok. Kayarak mı geldi? Hayır. Son derece dikkatli adımını atıyor. Hakem kontrolsüz olduğunu düşündüğü için sarı kart ile değerlendirdi. Bence kontrolsüz faul değil, dikkatsiz bir müdahale yok. Devam daha doğru olurdu.