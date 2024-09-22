AK Parti'de kongre süreci başladı: Değişim nasıl olacak?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kongre takvimini belirledi.

Takvime göre önce belde sonra ilçe ve il, son olarak da büyük kongre yapılacak. Bu kapsamda kongreler öncesinde mahalle delege seçimleri yapılmaya başlandı. Böylece kongre süreci başlamış oldu. Mahalle delege seçimleriyle belde ve ilçe kongre delegeleri de tespit edilecek.

MAYIS AYINDA BÜYÜK KONGREYE GİDİLMESİ PLANLANIYOR

Büyük kongre öncesindeki hazırlık süreci 90 gün olarak planlandı. 37 beldede kongre yapacak AK Parti'nin, 12 Ekim’de hem belde kongrelerini hem de ilçe kongrelerini başlatması bekleniyor. 28 Aralık’ta ise il kongrelerinin başlaması hedefleniyor. Kongresi biten ilçe ve il teşkilatları saha çalışmalarına yönlendirilecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerinin ise en son yapılması planlanıyor. Bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak. Mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. Kongre süreci ile birlikte AK Parti'de kadrolar gözden geçirilecek.