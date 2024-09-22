Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
2024'ün son aylarında gösterime girecek önemli yabancı filmler arasında büyük bütçeli Hollywood filmleri ve animasyonlarının yanı sıra Venedik, Cannes gibi festivallerden gelen ödüllü filmler de var. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
JOKER: İKİ DELİLİK
(Joker: Folie à Deux)
2019 yılının en çok konuşulan ve ilgi gören yapımlarından “Joker”in devamı niteliğini taşıyan filmi yine Todd Phillips yazıp yönetti. İlk filmden 2 yıl sonra geçen olayları konu alan “Joker: İkili Delilik”in başrollerinde Joaquin Phoenix ve Lady Gaga var. Film, Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, tanıştığı Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu ediniyor. Venedik Film Festivali’nde yarışmalı bölümde gösterilen “Joker: İkili Delilik”, Hildur Guðnadóttir’e en iyi müzik ödülünü kazandırdı ama genel olarak eleştirmenlerden yüksek notlar alamadı. Gösterim tarihi: 4 Ekim
VENOM: SON DANS
(Venom: The Last Dance)
Örümcek-Adam Evreni’nde geçen üçüncü Venom filmini, Kelly Marcel yazıp yönetti. Simbiyotik yaşam sürdüren Eddie Brock ve Venom rollerini canlandıran Tom Hardy’ye Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans gibi oyuncular eşlik edecek. Senaryosunu Kelly Marcel ve Tom Hardy’nin birlikte yazdığı filmde tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom bu kez kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olarak çıkıyorlar karşımıza. Gösterim tarihi: 25 Ekim
ANORA
“Tangerine” (2015), “The Florida Project” (2017) gibi bağımsız ve gerçekçi filmleriyle tanınan Amerikalı yönetmen Sean Baker’ın yazıp yönettiği “Anora”, geçtiğimiz Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandı. Film, Brooklyn'li genç seks işçisi Anora’nın, Rus oligarkın oğluyla tanışıp aniden evlenmesi üzerine gelişen olayları konu alıyor. Anora, yaşadığı Külkedisi masalının keyfini çıkarmak isterken eşinin ailesi, evliliği iptal ettirmek için Rusya’dan New York’a doğru yola çıkar. Komedi ile dramı birleştiren film eleştirmenlerden aldığı yüksek notlarla da dikkat çekiyor ve şimdiden yılın en iyilerinden biri olarak gösteriliyor.
Gösterim tarihi: 1 Kasım
YANDAKİ ODA
(The Room Next Door)
Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan “Yandaki Oda”yı usta İspanyol yönetmen Pedro Almodovar yönetti. Başrollerinde Tilda Swinton, Julianne Moore ve John Turturro’nun oynadığı film, gençliklerinde aynı dergide çalışan iki arkadaşın, Ingrid ve Martha’nın hikâyesini anlatıyor. İlerleyen yıllarda Ingrid roman yazarı, Martha ise savaş muhabiri oluyor ve iki arkadaşın yolları ayrılıyor. Birbirlerinden ayrı geçirdikleri yılların ardından, iki arkadaş tuhaf ve hoş bir tesadüfle tekrar bir araya geliyorlar. Gösterim tarihi: 1 Kasım
GLADYATÖR 2
(Gladiator 2)
2000 yılında gösterime giren ve 5 Oscar kazanan “Gladyatör”ün devamı niteliğini taşıyan filmi Ridley Scott yönetti. Başrollerinde Paul Mescal ve Pedro Pascal’ın oynadığı “Gladyatör 2”, Roma İmparatorluğu’nun eski varislerinden Lucius’un gladyatör olarak arenaya çıkmasını anlatıyor. Lucius ve ailesinin evi, Caracalla ve Geta adlı iki imparatorun devrinde General Marcus Acacius tarafından işgal ediliyor. Connie Nielsen ve Derek Jacobi’nin ilk filmdeki canlandırdıkları karakterlerle karşımıza geleceği “Gladyatör 2”nin hikâyesini David Scarpa ve Peter Craig yazdı. Gösterim tarihi: 15 Kasım
WICKED
Hollywood klasiği “The Wizard of Oz” filminde izlediğimiz olayların öncesinde geçen hikâyeleri konu alan “Wicked” adlı Broadway müzikali 2003 yılında sahnelendi. Müzikal 21 yıl sonra bu kez bir Hollywood yapımı olarak karşımızda. Stephen Schwartz ve Winnie Holzman'ın yazdığı müzikal, Oz ülkesinin iyi ve kötü cadıları Elphaba ve Glinda'nın geçmiş hikâyesini anlatıyor. İki genç, Oz ülkesindeki Shiz Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışıyor ve aralarında derin bir dostluk kuruluyor. Muhteşem Oz Büyücüsü ile karşılaşmalarının ardından hayatları çok farklı yollara sapıyor. Başrollerinde Cynthia Erivo ile Ariana Grande’nin oynadığı filmi Jon M. Chu yönetiyor. Gösterim tarihi: 22 Kasım
MOANA 2
2016 yapımı ilk “Moana”, dünya genelinde 687 milyon dolar hasılat yapmış; en iyi animasyon ve özgün şarkı dallarında Oscar’a aday olmuştu. Bu yıl kasım ayında devam filmini seyredeceğimiz “Moana”, Türkiye’de de 1 milyon 337 bin 112 bilet sayısına ulaştı. Polinezya’da geçen ve yerel mitlerden esinlenen ilk filmde Moana, halkını kurtarmak için sorumluluk almaktan korkmayan bir genç kızdı. Devam filminde, halkını bir kez daha kurtarmak için okyanusun tehlikeli ve ıssız bölgelerindeki kayıp adayı bulmaya çalışıyor. Adayı bulursa yaşadığı yeri alt üst eden fırtınalara neden olan lanete son vereceğini düşünüyor.
Gösterim tarihi: 29 Kasım
AVCI KRAVEN
(Kraven the Hunter)
Sony’nin “Venom”la başlayıp “Madame Web” ile devam eden Örümcek-Adam Evreni’nin (Spider-Man Universe) beşinci filmi, 2024’ün süper kahraman filmlerinden biri. Bir Marvel kahramanı olan Avcı Kraven, yıllardır Hollywood’un radarındaydı. Sözgelimi, Sam Raimi, ona yöneteceği dördüncü Örümcek-Adam filminde yer vermeyi planlıyordu ama proje gerçekleşmedi. Avcı Kraven’ı canlandıran Aaron Taylor-Johnson, karakterini “doğal hayatın koruyucusu” ve “hayvansever” olarak tanımlıyor. Filmde Ariana DeBose voodoo rahibesi Calypso’yu; Alessandro Nivola dönüşüm geçirebilen Rus kökenli Aleksei Sytsevich / Rhino’yu; Russell Crowe ise Kraven’ın babası Nikolai Kravinoff’u canlandırıyor. Filmin yönetmeni “Margin Call” (2011) ve “All is Lost” (2013) gibi filmleriyle tanınan, süper kahraman janrına yabancı olan J. C. Chandor…
Gösterim tarihi: 13 Aralık
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHIRRIM'İN SAVAŞI
(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)
Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmi, bu kez bir animasyon olarak karşımıza gelecek. Kenji Kamiyama’nın yönettiği Japonya – ABD ortak yapımı film, ilk üçlemeden 183 yıl önce geçen olayları anlatacak. Farklı yazarlar tarafından birkaç kez yeniden yazılan senaryo “Yüzüklerin Efendisi” romanlarının J.R. Tolkien tarafından yazılan eklerindeki detaylardan yola çıkılarak oluşturuldu. Film, Rohan’ın efsane kralı Helm Hammerhand’in Dunlendings’in ordusuna karşı verdiği savaşa odaklanıyor. Gösterim tarihi: 13 Aralık
MUFASA: ASLAN KRAL
(Mufasa: The Lion King)
1994 yapımı ilk filmden 25 yıl sonra gelen yeniden çevrimin gişelerde gösterdiği büyük başarının ardından Disney, daha önce “Malefiz”de (Maleficent - 2016) deneyip başarılı olduğu bir öykü formülünü sürüyor önümüze. Filmin içindeki bir karakterin geçmiş hikâyesini ele alıyor ve neden kötü birine dönüştüğünü sorguluyor. “Aslan Kral”da yaptığı entrikalarla tanıdığımız kötü kalpli Mufasa, yeni filmde kaybolmuş ve yalnız bir yetim yavru olarak çıkıyor seyircilerin karşısına. Geçmişe dönüşlerle anlatılan hikâyede yetişkin Mufasa’yı da görüyoruz. Barry Jenkins’in yönettiği filmde Mufasa’yı Aaron Pierre seslendiriyor.
Gösterim tarihi: 20 Aralık 2024