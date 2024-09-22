Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

MOANA 2



2016 yapımı ilk “Moana”, dünya genelinde 687 milyon dolar hasılat yapmış; en iyi animasyon ve özgün şarkı dallarında Oscar’a aday olmuştu. Bu yıl kasım ayında devam filmini seyredeceğimiz “Moana”, Türkiye’de de 1 milyon 337 bin 112 bilet sayısına ulaştı. Polinezya’da geçen ve yerel mitlerden esinlenen ilk filmde Moana, halkını kurtarmak için sorumluluk almaktan korkmayan bir genç kızdı. Devam filminde, halkını bir kez daha kurtarmak için okyanusun tehlikeli ve ıssız bölgelerindeki kayıp adayı bulmaya çalışıyor. Adayı bulursa yaşadığı yeri alt üst eden fırtınalara neden olan lanete son vereceğini düşünüyor.

Gösterim tarihi: 29 Kasım