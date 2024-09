Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHIRRIM'İN SAVAŞI

(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)



Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmi, bu kez bir animasyon olarak karşımıza gelecek. Kenji Kamiyama’nın yönettiği Japonya – ABD ortak yapımı film, ilk üçlemeden 183 yıl önce geçen olayları anlatacak. Farklı yazarlar tarafından birkaç kez yeniden yazılan senaryo “Yüzüklerin Efendisi” romanlarının J.R. Tolkien tarafından yazılan eklerindeki detaylardan yola çıkılarak oluşturuldu. Film, Rohan’ın efsane kralı Helm Hammerhand’in Dunlendings’in ordusuna karşı verdiği savaşa odaklanıyor. Gösterim tarihi: 13 Aralık