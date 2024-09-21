Metin Arolat'ın, ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu

Gülben Ergen: Metin, sen artık yok musun? Hiç konuşmayacak mıyız biz? WhatsApp seslerini dinleyip dinleyip ağlayacak mıyım ben Metin? Hasretinden yandığın annene ve ağabeyine kavuştun, biliyorum. Ve huzurlusun, onu da biliyorum ama biz sensiz ne yapacağız? Metin, 30 yıllık arkadaşım. Olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin. Kahkahasını, kendiyle barışık, kavgasız, öfkesiz dünyasını sevdiğim Metin. 'Seni Kırmışlar' şarkımı hep senin için söyleyeceğim, hep.