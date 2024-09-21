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        Haberler Magazin Metin Arolat'ın, ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu - Magazin haberleri

        Metin Arolat'ın, ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu

        Metin Arolat'ı kaybettik... İki gün önce; "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" diyen Arolat, sahnede yere yığılarak 52 yaşında hayatını kaybetti. Arolat'ın ani ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:56
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        1

        Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı): Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli sanatçı Metin Arolat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik dünyasına kazandırdığı eserleriyle hep hatırlanacak. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun

        2

        Erol Evgin: Değerli sanatçı kardeşim Metin Arolat’ın kaybından duyduğum üzüntü büyüktür. Metin Arolat’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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        Gani Müjde: Hüznünü kahkahaların ardına saklayıp gitti Metin Arolat. Mahallemizin en yakışıklı abisi sevdiklerine kavuştu. Hem de en sevdiği yerde, 'bis'ini de yaparak ayrıldı aramızdan. Ruhu huzur bulsun...

        4

        Ebru Gündeş: İnanması o kadar zor ki...

        5

        Melek Baykal: Bu sabah aldım haberi. Çok üzgünüm… Çok genç yaşta kaybetmişiz Metin Arolat’ı. Ne yazacağımı bilemedim. Ailesine, dostlarına, sevenlerine sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elden. Mekânın nur olsun güzel adam. Dualarla.

        6

        Mustafa Sandal: Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu.

        7

        Ezgi Mola: Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Metin, her zaman güler yüzlü, şahane enerjili, ne zarif biriydin. Her şey için teşekkürler...

        8

        Nergis Kumbasar: Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun

        9

        Demet Akalın: Çok kızgınım, neden gitmedin? Kolun uyuşunca hastaneye... Ahhh Metin, yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gittiğine... Hırkam sizde kalmış dedin, nereden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını? Nur içinde yat.

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        Tolga Cevik: Dünya iyisi, harika kalpli güzel insan, seni çok özleyeceğiz.

        11

        Çağla Şıkel: Bu kısacık videoda o kadar çok güzel yıllar var ki. İnanması çok güç, canım Metin.

        12

        Emre Altuğ: Ah be Metin, yaktın içimi.

        13

        Burcu Biricik: Ah, çok üzgünüm. Birlikte çalışabildiğimiz için bir o kadar mutluyum.

        14

        Berkay Şahin: Ahh Metin... Canım Metin, çok üzgünüm. Rabbim mekânını cennet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

        15

        Ferhat Göçer: Ah Metin… İyi ve güzel yürekli bir insandın… Kalbime, karnıma bir ağrı saplandı… İyiler gerçekten çabuk gidiyor… Metin Arolat’ı kaybettik…

        16

        Sibel Can: Çok üzgünüm.

        17

        Alişan: Mekânın cennet olsun... Allah rahmet eylesin

        18

        Gülben Ergen: Metin, sen artık yok musun? Hiç konuşmayacak mıyız biz? WhatsApp seslerini dinleyip dinleyip ağlayacak mıyım ben Metin? Hasretinden yandığın annene ve ağabeyine kavuştun, biliyorum. Ve huzurlusun, onu da biliyorum ama biz sensiz ne yapacağız? Metin, 30 yıllık arkadaşım. Olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin. Kahkahasını, kendiyle barışık, kavgasız, öfkesiz dünyasını sevdiğim Metin. 'Seni Kırmışlar' şarkımı hep senin için söyleyeceğim, hep.

        19

        Özcan Deniz: 52 yaşında sahnede bir anda yere yığılmış Metin. Kurtarılamamış. Mekânı cennet olsun. Çok üzüldüm.

        20

        Sabahat Akiraz: Müzik ailemiz, genç bir üyesini daha yitirdi. Metin Arolat, şarkıcı, besteci, yönetmendi. 'Ben çapulcu Metin' diyerek Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmıştı. Işıklarda yat sevgili Metin Arolat. Her ölüm, erken ölüm.

        21

        Seda Bakan: Gece 02:00'de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin… Anneciğine kavuştun. Allah mekânını cennet etsin.

        22

        Eda Ece: Ah, haberi gördüm, çok çok üzüldüm. Çok erken bir veda. Üzdün bizi. Sevenlerin seni çok özleyecek. Mekânı cennet olsun. Huzur içinde uyu.

        23

        Deniz Seki: Bugün, hayatımda çok özel bir yeri olan, sahnede ve hayatta ışığıyla hepimize ilham veren canım dostumu kaybettim.

        24

        Burcu Kara: Üzüntümü ve şaşkınlığımı anlatacak kelime bulamıyorum. Ah ki ne ah! Canım benim, melek kalpli Metin'im. Çok üzgünüm, çok.

        25

        Yusuf Çim: Çok üzüldüm... Çok erken... Mekânın cennet olsun Metin Arolat...

        26

        Ceren Yalazoğlu Karakoç

        #metin arolat
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