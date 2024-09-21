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        Haberler Gündem Güncel Adana'yı da sel vurdu! | Son dakika haberleri

        Adana'da da sağanak sele döndü: Taşkınlar yaşandı, ağaçlar devrildi

        Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan ve işitme engelli vatandaşın kaybolduğu sel felaketinin ardından bugün Bitlis, Van, Erzurum ve Samsun'un ardından Adana'da sağanak sele dönüştü. Kentte ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle iki ilçede ağaçlar devrildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:03
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        Adana'da etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü.

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        (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. (Fotoğraf: DHA)

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        Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. (Fotoğraf: DHA)

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        Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar su içinde kaldı. (Fotoğraf: DHA)

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        Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Yağışın şiddeti azaldı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: AA)

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        Yağış nedeniyle caddelerde araç ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. (Fotoğraf: AA)

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        (Fotoğraf: AA)

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        Öte yandan, merkez Seyhan ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ağacın devrilmesi sonucu iş yeri ve elektrik direği zarar gördü, elektrik teli koptu. (Fotoğraf: AA)

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        (Fotoğraf: AA)

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        Vatandaşlar sokaklarda tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ana cadde ve sokaklarda çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf:İHA)

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        (Fotoğraf: AA)

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