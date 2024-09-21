HT Spor yazarları ve yorumcuları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini masaya yatırdı

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında bu akşam saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi HT SPOR ekibi, dev maçı masaya yatırdı.

MEHMET AYAN:

Soru: Derbide kimi favori olarak görüyorsunuz ve nasıl bir müsabaka bekliyorsunuz?

- Derbilerin favorisi olmaz klişesi ile başlayayım. Ev sahibi olmak her maçta avantaj gibi görünse de form ve kalite türü etkenler hep etkili olur sonuçlarda. Benim bu maçtan beklentim, sezon başında kimsenin riskler almayacağı yönünde. %51 beraberlik gibi duruyor. %25 F.Bahçe, %24 G.Saray galibiyeti olur.

Soru: Derbide iki takım adına kilit oyuncular kim olur ve takımların zayıf yanı olarak gördüğünüz nokta neler?

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- Modern futbol orta saha demektir. Kuşkusuz o 3 mevkiiyi dolduracak 6 oyuncu... Torreira, Sara ve Fred banko... Szymanski, İsmail, Sofyan'dan ikisi; Berkan-Mertens ikilisinden biri o mevkiiyi tamamlayacak. Sara ile Fred'in performanslarını merak ediyorum.

Soru: Derbinin kazanılması veya kaybedilmesi iki takımda neleri değiştirir?

- Ligin 6.haftasında 5 puan geride kalmış bir Fenerbahçe, ya da 1 puan geriye düşmüş G.Saray için ne bir şey başlar, ne her şey biter.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Soru: Derbide kimi favori olarak görüyorsunuz ve nasıl bir müsabaka bekliyorsunuz? - Kimseyi favori görmüyorum. İki takım da birbirinden çok önde ya da geride değil. Ev sahibi avantajı diye bir şey de yok hele ki Kadıköy'de.. Dolayısıyla bir favorim yok. Beklentim ise çok duraksayan ve gerilimli bir maç. Çok sık kesilen, akmayan bir oyun olur diye düşünüyorum. Sonucu belirleyen unsurun 'kritik anlar'daki kararlar ve hoca müdahaleleri olacağını tahmin ediyorum. Soru: Derbide iki takım adına kilit oyuncular kim olur ve takımların zayıf yanı olarak gördüğünüz nokta neler? REKLAM - Kaleciler, savunma göbeği ve orta saha merkez isimleri ile elbette santraforlar öne çıkacaktır. Ama ben özellikle hocaların belirleyici olacağını düşünüyorum. F.Bahçe şu ana kadar oynadığı maçlarda hiçbir müsabakayı sürdirekt domine etmedi. Bazen dominasyon bazen bekleme bazen de kale önüne otobüsü çekme ile bitirdi. Bu maçta da benzer olacaktır. Bekleme ve kale önüne yığılma anlarında fazla pozisyon verebiliyor. Bu zayıf noktası. G.Saray'ın en zayıf noktası ise hücumda top kaptırdığında rakip 2 güvenli pas yapabilirse, genelde 3. pas gol pozisyonuna dönüşüyor. Yani savunma geçirgenliği çok az. Soru: Derbinin kazanılması veya kaybedilmesi iki takımda neleri değiştirir? - Doğrudan söyleyeyim G.Saray kazanırsa F.Bahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 20'lere düşer. Kimse "Daha 30 hafta var" - "Bu köprünün altından çok sular akar" falan demesin. Oluşacak 5 puan fark, Anadolu takımlarıyla oynanan maçlarda kapanacak gibi değil çünkü. G.Saray 1. favori, Beşiktaş 2. favori konumuna yükselir. F.Bahçe kazanırsa şampiyon olma ihtimallerinde 1. favori konumuna yükselir. Özgüven gelir. Her sonuçta hoca değişimi beklemiyorum ama Okan Buruk'un üzerinde baskı artar. Mourinho ise mağlubiyet halinde sezon boyu üzerinde taşıyacağı ağır bir yük ile karşı karşıya kalır. Kendisine olan güven biter ve taraftarla arasında kırılma yaşanır.

İBRAHİM YILDIZ: Soru: Derbide kimi favori olarak görüyorsunuz ve nasıl bir müsabaka bekliyorsunuz? REKLAM - Derbi öncesi bu maçların favorisini göstermek çok zor, derbilerin havası ve psikolojisi çok farklı oluyor. Fenerbahçe kendi sahasında oynayacağı için psikolojik olarak üstün ama Galatasaray'ın da oturmuş bir takımı söz konusu. Çekişmeli bir maç olacağını ve sıkıntılı bir 90 dakikanın geçeceğini düşünüyorum. Bunun nedeni de, Okan Buruk'un geçen sene şampiyonluk sonrası söylediği sözler... F.Bahçe taraftarı tarafından bu sözlerin protesto edileceğini ve maçın havasını etkileyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde kazanmak için sahaya çıkıyor. Dünya çapında bir teknik direktörleri var, derbi taktiği merakla bekleniyor. Fakat F.Bahçe, Kasımpaşa karşısında çok iyi bir futbol oynamadı. Aynı oyunu G.Saray'a karşı oynarsa sıkıntı yaşayacaktır. Soru: Derbide iki takım adına kilit oyuncular kim olur ve takımların zayıf yanı olarak gördüğünüz nokta neler? - Her iki takıma da baktığımızda orta sahası güçlü olan taraf Galatasaray olarak gözüküyor. Böyle maçların belirleyicisi orta saha oluyor. Fenerbahçe savunma anlamında tam olarak başarılı diyemeyiz. F.Bahçe'nin arkaya atılan toplarda yaşadığı sıkıntıyı G.Saray değerlendirebilir. Bu toplar F.Bahçe'ye sıkıntı yaşatacaktır. G.Saray'ın gol bulma şansı yüksek gözüküyor, Osimhen etkili bir oyuncu. Yedekte de F.Bahçe'nin eski futbolcusu Batshuayi var. Osimhen, Batshuayi ve Barış Alper Yılmaz'ın etkili oynamasını bekliyorum. F.Bahçe bunları kilitleyebilirse gole engel olabilir. Orta sahada Torreira, Sara ve Mertens'in etkili oyunu maça yansıyabilir. F.Bahçe orta sahasını kuramadı. Burada İsmail Yüksek öne çıkıyor, Fred çok önemli bir isim. Kasımpaşa maçında 10 dakika süre alan yeni transfer Amrabat'ın ne yapacağını bilmiyoruz. En-Nesyri büyük ihtimalle yedek kalacaktır, hava toplarında etkili olmasına karşın başka bir özelliğini şu ana kadar göremedik. Bu bölgede Dzeko'nun oynamasını bekliyorum. REKLAM F.Bahçe seyirci desteğiyle birlikte takım performansını yüksek seviyeye çekebilirse istediği sonucu alacaktır. Soru: Derbinin kazanılması veya kaybedilmesi iki takımda neleri değiştirir? - Daha sezonun başında 6. haftadayız. Şampiyonluğu etkileyecek bir şey söz konusu olamaz ama kim kazanırsa kazansın rakibine karşı psikolojik üstünlük elde edecektir. Galatasaray kazanırsa bu F.Bahçe için hiç iyi olmaz. Özellikle Jose Mourinho'nun hanesine eksi bir puan yazacaktır.

AHMET SELİM KUL: Soru: Derbide kimi favori olarak görüyorsunuz ve nasıl bir müsabaka bekliyorsunuz? - Derbi öncesi net bir favori görmüyorum. İki takım da henüz oyun olarak çok kuvvetli bir konumda değil. Gelişim sürecindeler. Ve yine erken bir derbi olduğu için takımların tedbiri elden bırakmayacağını da düşünüyorum. Ama gerek Mourinho gerek iç saha faktörüyle çok az bir farkla kazanmaya daha yakın taraf olarak ev sahibini görüyorum. Ayrıca devam eden yüksek ölçekli kavga hali yüzünden yine gergin bir atmosfer olacaktır. REKLAM Soru: Derbide iki takım adına kilit oyuncular kim olur ve takımların zayıf yanı olarak gördüğünüz nokta neler? - İki takım adına kilit oyuncuların Fred ve Barış Alper olacağını düşünüyorum. Oynarsa En-Nesyri ve Osimhen'in iki takım adına da zayıf halkalar olabileceklerini düşünüyorum fiziksel ve form durumlarından dolayı. Soru: Derbinin kazanılması veya kaybedilmesi iki takımda neleri değiştirir? - Ligin henüz 6. haftası olduğu için belki değişikliğe sebep olmaz ama değişikliğe gidilebilecek süreçlerin muhakkak başlangıcı olur. Fenerbahçe'de Mourinho ciddi anlamda kredi kaybeder. Galatasaray'da da Okan Buruk hedef tahtasına konur ve camia siyasetinde yer yerinden oynar. Ama yine de anormal bir sonuç olmadıkça iki takımda da büyük değişikliklere sebep olacağını düşünmüyorum sonucun.

DENİZ BİRİCİK: Soru: Derbide kimi favori olarak görüyorsunuz ve nasıl bir müsabaka bekliyorsunuz? - Derbilerle ilgili yorumlar, tahminler, beklentiler hafta boyunca yapılır ama derbinin hikayesi başlama düdüğünün çalmasıyla yazılır. Her zaman da önceden kestirilemeyen, çok farklı hikayelerin yer aldığı 90 dakikalara sahne olur. Benim derbiyle ilgili tek beklentim topun oyunda kalma süresinin uzun olduğu, oyunun hızının çok fazla kesilmediği bir karşılaşma olması… İki takımın şimdiye kadarki Süper Lig maçları kriter olmadığından net favorim yok. Ancak, Teknik Direktör Okan Buruk’un Süper Lig’de derbi atmosferini iyi bilmesi ve derbi maçların şifresini çözmesi sebebiyle Galatasaray’ı galibiyete yakın görüyorum. REKLAM Soru: Derbide iki takım adına kilit oyuncular kim olur ve takımların zayıf yanı olarak gördüğünüz nokta neler? - İki takımın da ofansif gücü çok yüksek bu iki takım için de büyük avantaj… Özellikle Osimhen ve Dzeko’nun sahada olduğu senaryoda iki Serie A Gol Kralı’nı karşılıklı izlemiş olacağız. Galatasaray’da Torreira mücadelesiyle, Fenerbahçe’de de Maximin ön alandaki hızlı hücumlarıyla dikkat çekecektir. Ancak Galatasaray’ın savunma anlamında zaafları var, bunu da derbide eksi tarafa yazabiliriz. Soru: Derbinin kazanılması veya kaybedilmesi iki takımda neleri değiştirir? - Derbiler her ne kadar 38 haftalık periyotta sadece bir maç olarak görülse de mental olarak önemleri 3 puandan fazladır. Derbi galibiyeti şampiyonluk yolunda hem camia hem de takıma ekstra bir özgüven verecektir. Kaybeden taraf için de psikolojik olarak zorlu bir süreç başlayacaktır. Puan kayıpları her zaman telafi edilebilir ama psikolojik izlerin silinmesi zaman alır. REKLAM