Rıdvan Dilmen, HT Spor'da: Fenerbahçe, acıkmış bir Mourinho'ya denk geldi!

Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da... Hem futbolun hem de televizyonun efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi özel yayınla HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Öncelikle HT Spor ailesine geldiğim için çok mutluyum. Baya bir ara vermiştim sezon başında da çalışmıyordum sonra hocamız başladı çok da güzel yayınlar yapıyor. Futbol kariyerime başladığımdan beri 46 yılı devirmişim lisanslı olarak. Artık belli bir sayıyı düşürelim bizim markamıza da yakışan bir yerde olalım dedim. Çok şükür şimdiye kadar NTV gibi TRT Spor kısa bir dönem sonra TV8'de kısa bir dönemim geçti. Bir de kanalınızı görünce, müthiş bir görüntü kalitesi, pırlanta gibi arkadaşlarınız var. Dedim ki burası bize yakışır. Haftada bir salı günleri maçların analizlerini yapacağız. Bir de tabi bazen de maç sonları yapacağız tabii ki."

🔹 "HT Spor ailesine geldiğim için gerçekten çok mutluyum."



⭐️ @RidvanDilmen8, neden HT Spor'u tercih ettiğini anlattı. 🗣️ pic.twitter.com/PsDgfamhVK — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2024 "MOURINHO, ÜLKE SINIRLARINA GİRMİŞ EN BÜYÜK FUTBOL ADAMI" "Aslında Aziz beyin Jose Mourinho'ya söylediğini önemsiyorum çok, "Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var senin de bize ihtiyacın var" demişti. Kariyerine baktığınız zaman ülke sınırlarına girmiş en büyük futbol adamı. Futbolcusu dahil olmak üzere, çok büyük futbolcular geldi ülkemize yabancı, teknik direktörler de geldi. Kariyer olarak Jose Mourinho farklı biri. Jose Mourinho'nun başka bir özelliği de tartışılır bu, gençlerimiz şu iddiadadır tartışılır. İlla ki büyük futbolcu mu olmamız lazım. Jose Mourinho aslında futbol oynamayanların da öncüsü olarak çıktı ve çok sevildi. O yüzden de çok önemli. Kariyer olarak çok önemli bir kariyer ama Manchester United, Tottenham ve Roma'da bir sallanınca Fenerbahçe güçlü bir kulüp aç bir kulüp tekrar açıkmış bir Mourinho'ya denk geldi. Ali bey de çok doğru bir hamle yaparak hakikaten çok önemli bir teknik adam aldı. Jose Mourinho ile ilgili bir istatistik gördüm kendisine göndermişler sonra benim elime geçti, ilginç notunu aldım. Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid 9 yılda 150 maçta kendi evinde yenilmemiş, oynadığı maçlar da çok büyük maçlar var. Yenilmeyen figur adı da oradan çıktı."

🟡🔵 Fenerbahçe 🆚 Galatasaray 🟡🔴 #FBvGS



🎙️ @RidvanDilmen8: Fenerbahçe, tekrar acıkmış bir Jose Mourinho'ya denk geldi. pic.twitter.com/2rVAHGp2RY — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2024 "TÜRK FUTBOLU HIZLA PLAY-OFF SİSTEMİNE GİDİYOR" "Türkiye'de Mustafa hocanın ilk yılları da dahil olmak üzere çocukluğumda ben maç da seyrediyordum Türk futbolunda böylesine uçurum görmedim ben. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Hızla play-off'a koşturuyoruz. Ben nefret ediyorum play-off işlerinden de, Avrupa'da vasat liglerde var. Fakat şimdi 38 geçen sene oynadı Galatasaray 5'de bu sene oynadı kaç puan almış 117 puan almış. Fenerbahçe kaç almış 112 puan almış yok öyle bir şey. Bakın tekrar söylüyorum bu sene Beşiktaş topa girdi, ligin ilk 3'ü belli dördüncü de Trabzonspor diye düşünüyorum. Geçen sene antrenörlerimizin maalesef şu sözlerini duydum, "Bizim rakibimiz değil zaten" ben böyle bir şey böyle bir uçurum görmedim."