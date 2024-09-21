Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

TEK EKSİK ZIYECH, ICARDI ŞANS BEKLEYECEK

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak. Sakatlığını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Mauro Icardi 11'de görev almak için Okan Buruk'tan şans bekleyecek.