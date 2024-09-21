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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesinde konuştu: Esad ile görüşmeye hazırız | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesinde konuştu: Esad ile görüşmeye hazırız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Erdoğan, "İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. İsrail bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor" dedi. Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine yönelik, "Esad ile görüşme iradesini ortaya koyduk, artık karşı taraftan yanıt bekliyoruz." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinden önce açıklamalarda bulundu.

        "Zirvedeki konuşmamda daha kapsayıcı adil ve etkili bir yapılanmaya gerekliliğin altını çizeceğim. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan tutumunu vurgulayacağım. Açlık, susuzluk ve temel gıda konusundaki yetersizlik sahadaki durumu kötüleştiriyor. İsrail, binlerce insanı ya bombalarla ya da açlıkla katlediyor.

        "İSRAİL'İN HEDEFİ SADECE GAZZE DEĞİL"

        Ziyaretimizde bunları muhataplarımıza hatırlayacağız. İlk günden beri İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. Lübnan'a yönelik saldırılar İsrail'in savaşı bölgeye yayma hedefini gösterdi. Bölgemizin daha kötü durumlara sürüklenmemesi için İsrail'in durdurulması gerekiyor.

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        İkili görüşmeler yanında bizlerden randevu talebinde bulunan devlet başkanlarıyla temaslarımızı sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

        İsrail'in Hizbullah güçlerine hava saldırılarına yönelik soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellik bu dijital saldırıları devreye almış olması bunu açıkça gösteriyor. İsrail sivil hassasiyetinin bulunmadığını ortaya koydu. Bizim tüm ikazlarımıza rağmen bazı Batılı ülkelerin de desteğini yanına alarak, çatışmaları Lübnan ve bölge geneline yaymayı hedefliyor.

        Bölge açıklanamayacak şekilde büyük krizlerle karşı karşıya. Lübnan İsrail'e karşı ne yapabilir? Lübnan Başbakanı Mikati BM'ye bu sene gelemeyeceğini söyledi. Batılı ülkeler İsrail'e caydırıcı adımlar attırmalı. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

        SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

        Suriye ile ilişkilere yönelik konuşan Erdoğan, "Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini söylüyoruz. İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini çok açık ve net ortaya koyacağız. Bunu bugüne kadar çok ifade ettik, ama bazı ülkeler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Bu gerginliğin sona ermesi Suriye topraklarında huzur ve istikrarın sağlanması, Şam yönetimini muhaliflerin bir süredir çatışmasızlığı sağladığını görüyoruz. Bu kalıcı barış anlamında adımların atıldığını gösteriyor. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme iradesini ortaya koyduk, artık karşı taraftan yanıt bekliyoruz. Yeni dönem böyle bir görüşmeyle birlikte başlar diye düşünüyorum" dedi.

        "ABD Başkanı Biden ile bir görüşme olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu:

        "Genel Kurul'da sadece Biden ile değil birçok liderle görüşmemiz olacak. Biden ile henüz planlanmış bir görüşmemiz yok ancak çeşitli programlarda bir araya geleceğiz. Bizim BM'de önceliğimiz Gazze. Çünkü insanlar çocuk, yaşlı, kadın ölüyor... Dünya Siyonizm'inin Orta Doğu'da estirdiği bu ölüm fırtınasına karşı, Türkiye olarak ne yapabiliriz bunun çalışmalarını yapacağız. Elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız."

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