HT Spor derledi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...
Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray sezonun ilk derbisinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Dev derbi için geri sayıma geçilirken, HT Spor olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını ve teknik direktörlerini karşılaştırdık. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler...
Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu akşam yapacakları derbiyle Kadıköy'de 62. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 62. kez kozlarını paylaşacak.
LİG MAÇLARI
Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 41 lig maçında Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 8 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu'ndaki lig maçlarında sarı-lacivertliler 76 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 40 gol kaydetti.
GALATASARAY, KADIKÖY'DEKİ SON 5 DERBİNİN 3'ÜNÜ KAZANDI
Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı.
Dev maça kısa süre kala Habertürk. com muhabiri Özer Çak, iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdı. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ve hoca, oyuncu karşılaştırmaları...
LIVAKOVIC - MUSLERA
Livakovic: Fenerbahçe forması ile 2. sezonunu geçiren Dominik Livakovic, Türkiye kariyerindeki üçüncü Galatasaray maçına çıkacak. Galatasaray karşısında çıktığı iki maçta gol yemeyen Hırvat kaleci ilk maçında sahadan 0-0 ikinci maçında ise 1-0 galip ayrıldı. Livakovic'in Galatasaray'a karşı mağlubiyeti bulunmuyor. Bu sezon ise çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan tecrübeli futbolcu kalesinde sadece 2 gol gördü. Livakovic ligde çıktığı 5 maçta yüzde 85 kurtarış yüzdesi yakalarken 2.2 kurtarış yaptı.
Muslera: Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe karşısında 32. derbisine çıkacak. Derbi tecrübesi en yüksek isim olarak dikkat çeken Uruguaylı futbolcu çıktığı 31 karşılaşmadan 12 galibiyet 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı. Muslera 31 maç sonucunda ise kalesinde 25 gol gördü. Tecrübeli ismin Fenerbahçe karşısında hiç kart görmemesi ise dikkat çekti. Muslera ligde çıktığı 5 karşılaşmada yüzde 75 kurtarış yüzdesi yakalarken 2.4 kurtarış yaptı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - NELSSON
Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren bu sezon ise Atletico Madrid'den bonservisi alınan Çağlar Söyüncü, kariyerindeki ikinci Galatasaray derbisine çıkacak. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk derbisinde golünü atıp takımına galibiyeti getirmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıkan Çağlar 732 dakika süre aldı. Çağlar Söyüncü ligde maç başına 4.4 ikili mücadele kazanırken 1.2 ise top çalmayla oynadı.
Victor Nelsson: Galatasaray forması ile 4. sezonunu geçiren Victor Nelsson, Fenerbahçe karşısında ligde 6 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Danimarkalı stoper 3 sarı kart gördü. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 6 maça çıkan tecrübeli isim toplamda 393 dakika süre aldı. Victor Nelsson ligde çıktığı 3 karşılaşmada maç başına 3 ikili mücadele kazanırken, 0.3 top çalma ile oynadı.
DJUKU - ABDÜLKERİM
Djiku: Fenerbahçe'deki 2. sezonunu geçiren Djiku, Galatasaray karşısında toplam 2 maça çıktı. Bu maçlardan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan tecrübeli isim takımının 1-0 galibiyetle ayrıldığı mücadelede ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sezon ise Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 7 maça çıkan Gnalı stoper toplamda 546 dakika süre aldı. Djiku, Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son Kasımpaşa mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giymedi.
Abdülkerim: Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe karşısında ligde 3 maçta çıktı. Bu maçlardan 2 galibiyet 1 beraberikle ayrılan tecrübeli stoper, kariyerinde ise Fenerbahçe'ye toplamda 12 kez rakip oldu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Abdülkerim toplamda 624 dakika süre aldı ve 1 maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
FRED - LUCAS TORREIRA
Fred: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye katılan Brezilyalı futbolcu Fred, Galatasaray karşısında ligde 1 maça çıktı. Bu maçtan galibiyetle ayrılan yıldız futbolcu 1 sarı kart gördü. Sarı-Lacivertlilerin vazgeçilmez oyuncusu olan Fred bu sezon ise tüm kulvarlarda 5 maça çıktı. Brezilyalı yıldız 375 dakika süre bulurken 1 gol, 2 asist yaptı. Fenerbahçe'nin orta sahadaki kaptanı olan Fred'in göstereceği performans derbide belirleyici olacak.
Lucas Torreira: Galatasaray orta sahasının dinamosu olan Lucas Torreira, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıktı. Bu maçlardan 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan Urugauylı yıldız futbolcu derbilerde henüz gol ya da asist katkısı sağlamadı. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Torreira toplamda 664 dakika süre alırken 3 asist katkısı yaptı.
SZYMANSKI - MERTENS
Szymanski: Fenerbahçe formasıyla 2. sezonunu geçiren Sebastian Szymanski, Galatasaray'a karşı 2 maça çıktı. Bu maçlardan 1 galibiyet 1 beraberlikte ayrılan Polonyalı yıldız skor ya da asist katkısı sağlamadı. Bu sezon ligde 5 maça çıkan Szymanski bu mücadelelerde maç başına 0.4 kilit pasla oynadı.
Mertens: Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, takımında Fenerbahçe'ye karşı en çok mücadele eden isimlerden. Toplamda 4 Fenerbahçe derbisine çıkan Belçikalı yıldız bu mücadelelerden 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon ise Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Mertens 486 dakika süre alırken takımına 2 gol 2 asistlık katkı sağladı. Merten ligde çıktığı 5 mücadelede tutturduğu 3.2 kilit pasla ise dikkat çekti.
TADIC - BARIŞ ALPER YILMAZ
Tadic: Fenerbahçe'nin oyun aklı Dusan Tadic, Sarı-Lacivertlilerdeki 2. sezonunu geçiriyor. Galatasaray karşısında 2 maça çıkan Sırp yıldız bu mücadelelerde 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray derbilerinde takımına gol ya da asist katkısı veremeyen Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarda 9 maça çıktı. 3 gol, 6 asistle takımının en skorer ismi olan Dusan Tadic, ligde çıktığı 5 karşılaşmada 3.6 kilit pas üretti.
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'da geçtiğimiz sezonki başarılı performansını sürdüren Barış Alper Yılmaz bu sezona da çok iyi başladı. Ligde çıktığı 4 karşılaşmada arka arkaya gol atan genç yıldız kendi rekorunu da geliştirdi. Fenerbahçe karşısında 5 derbi maçına çıkan Barış Alper 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 8 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı. Barış Alper Yılmaz ligde çıktığı 5 karşılaşmada maç başına 3 net pozisyon 1.8 kilit pas üretti.