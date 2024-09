İşte en çok tercih edilen jean modelleri

İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu haftanın merakla beklenen filmleri arasında ‘Transformers: Başlangıç’ yer alıyor. Yeni filmiyle beyaz perdede olacak Transformers, orijin hikayesiyle animasyon olarak izleyiciyle buluşacak. Dedemin Gözyaşları bu haftanın yerli dram film. Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı filmed, hasta olan torununu hayatta tutabilmek için mücadele eden bir adamın hikayesi anlatılıyor. Mickey Mouse’un Tuzağı, haftanın korku – gerilim türündeki filmi. Mickey Mouse kostümü giymiş bir katil ve kâbusa dönen bir doğum gününü konu ediniyor. En Sevdiğim Pastam, İran yapımı hem sıcak hem komik hem de bazı gerçekleri yüze vurmasıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar toplayan bir film. Tahran'da geçen filmde sıcak bir ikinci bahar hikayesi anlatılıyor. Harika Kanatlar: Dünya Turu, çocuklar ve animasyon sevenler için vizyonda. Geçen hafta ilk 3 filmi vizyona giren Alacakaranlık serisinde bu hafta Şafak Vakti bölüm 1 ve 2 yeniden beyaz perdede. 20-21 Eylül’de Zorlu PSM’de Charlie Chaplin’in hayatının bir uyarlamasının konu edildiği Chaplin oyunu seyircisiyle buluşuyor. Bana Kimse Ne Olduuunu Anlatmadı da 26 Eylül’de Fişekhane’de sahnelenecek. İstanbul Modern’de ‘Çok Kırmızı’ filmler serisi 29 Eylül’e kadar sürecek. Ekavart Gallery’de Pınar Yoldaş ‘Evrimsel Form’ sergisi 24 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. İş Sanat, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu İstanbul ve Ankara’da ücretsiz çocuk atölyeleri düzenliyor. Harbiye Açık Hava Konserleri de havaların biraz serinlemesine rağmen devam ediyor. 21 Eylül’de Gipsy Kings by Andre Reyes, 22 Eylül’de Buika, 23 Eylül’de Sibel Can & Hüsnü Şenlendirici & An Epic Sypmphony, 24 Eylül’de Gökhan Türkmen & An Epic Sypmphony, 25 Eylül’de Hayko Cepkin & An Epic Sypmphony, 26 Eylül’de Murat Boz, 27 Eylül’de Hakan Altun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.