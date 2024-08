"NEW YORK'TA TENİS KORTU DAHA ÇOK BİR SAHNE GİBİ"

Osaka New York Times’a verdiği demeçte, “Korttayken kendimi otomatik olarak kız gibi olmakla ilişkilendirmem ama gerçekten güzel ve sevimli şeylere yönelme eğilimindeyim. Bence bunu vurgulamanın oldukça havalı bir yanı var, özellikle de burada, New York'ta. New York’ta tenis kortu daha çok bir sahne gibi” diyor.