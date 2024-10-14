Ev sahibi hayatatının şokunu yaşadı: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı

"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA ŞOK OLDUM"

Ertesi gün konutunun tahliye edildiğini zannederek yine bakmaya gittiğini anlatan Oruç, "Evden köpek sesi geliyordu. Hemen polisi aradım. Eşyaları eve yerleştirmişler, hatta televizyonu bile kurmuşlar. Gördüklerim karşısında şok oldum. Kendilerinden şikayetçi olacağımı ve uzaklaşmaları gerektiğini söyledim. Polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Ertesi gün yeniden ailemle eve bakmak istedim. Bu kişileri bahçeye kurulmuş vaziyette gördük. Sanki mülteci gibi düzen kurmuşlardı. Yine polise gidip uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu yaşananlardan sonra can güvenliğimden de tedirgin olmaya başladım. Çünkü tekin adamlar değillerdi. Birkaç gün daha bahçede yaşamaya devam ettiler. Dava süreci devam ediyor. Hem eski kiracımdan hem de tanımadığım bu kişilerden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.