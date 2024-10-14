Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un avukatından açıklama

        Ferdi Tayfur'un avukatından açıklama

        Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasındaki gerilim sürüyor. Tayfur, kızının; "Benden 50 milyon TL istedi" iddiasına avukatı aracılığıyla yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hesabını verecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında yaşanan gerilimde yeni bir perde daha açıldı.

        Baba - kız arasında bir gerilim olduğu, Ferdi Tayfur'un Muhammet Aydın ile 2023 Ağustos'ta evlenen Tuğçe Aydın'ın düğününe katılmamasıyla ortaya çıktı.

        Geçtiğimiz aylarda; Ferdi Tayfur'un kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçla kullanmasını istemeyerek ve bu konuda suç duyusunda bulunmasıyla aralarındaki gerilimin dozu iyiden iyiye arttı.

        REKLAM

        Tuğçe Aydın, geçtiğimiz günlerde kendisine ait mağazadan babasının 50 milyon TL ya da % 58'lik hisse istediğini iddia etti.

        Ferdi Tayfur, bu konuda avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bir açıklama yaptı; "Avukatım gerekli açıklamayı yapmıştır. Bununla birlikte son kez söylemek isterim ki, babamın evladı dâhi olsa, bu saatten sonra yargının önünde attığı iftiraların, hesabını verecektir. Boş teneke, çok ses çıkarır!"

        Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından avukatının videolu açıklamasını paylaştı.

        Hakan Tamgüç'ün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: Son çıkan haberlerde Sayın Tuğçe Aydın ve Muhammed Aydın'ın yapmış oldukları bir açıklamaya istinaden bu açıklamayı yapma zarureti hâsıl oldu. Kendilerine karşı 50 milyon TL'lik dava açtığımızı söylemişlerdir ancak bu külliyen yalandır. Böyle bir davamız yoktur. Halkımızın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam etmektedirler. Dolayısıyla da bizim açtığımızı dava marka ve patentle ilgilidir. Dolayısıyla ayrıca açılan davalar da yaptığımız suç duyurularından ibarettir. Herhangi kimseden ve birinden bizim alacak bir talebimiz yoktur. Bu konuda hâlâ kötü bir şekilde algı yaratmaya çalışan her kişi hakkında kanun önünde hesabımızı sormaya devam edeceğiz.

        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tuğçe Aydın
        #ferdi tayfur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
        Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        İsrail Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırlarını bombaladı!
        İsrail Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırlarını bombaladı!
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf