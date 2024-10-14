Ferdi Tayfur'un avukatından açıklama
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasındaki gerilim sürüyor. Tayfur, kızının; "Benden 50 milyon TL istedi" iddiasına avukatı aracılığıyla yanıt verdi
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında yaşanan gerilimde yeni bir perde daha açıldı.
Baba - kız arasında bir gerilim olduğu, Ferdi Tayfur'un Muhammet Aydın ile 2023 Ağustos'ta evlenen Tuğçe Aydın'ın düğününe katılmamasıyla ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda; Ferdi Tayfur'un kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçla kullanmasını istemeyerek ve bu konuda suç duyusunda bulunmasıyla aralarındaki gerilimin dozu iyiden iyiye arttı.
Tuğçe Aydın, geçtiğimiz günlerde kendisine ait mağazadan babasının 50 milyon TL ya da % 58'lik hisse istediğini iddia etti.
Ferdi Tayfur, bu konuda avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bir açıklama yaptı; "Avukatım gerekli açıklamayı yapmıştır. Bununla birlikte son kez söylemek isterim ki, babamın evladı dâhi olsa, bu saatten sonra yargının önünde attığı iftiraların, hesabını verecektir. Boş teneke, çok ses çıkarır!"
Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından avukatının videolu açıklamasını paylaştı.
Hakan Tamgüç'ün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: Son çıkan haberlerde Sayın Tuğçe Aydın ve Muhammed Aydın'ın yapmış oldukları bir açıklamaya istinaden bu açıklamayı yapma zarureti hâsıl oldu. Kendilerine karşı 50 milyon TL'lik dava açtığımızı söylemişlerdir ancak bu külliyen yalandır. Böyle bir davamız yoktur. Halkımızın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam etmektedirler. Dolayısıyla da bizim açtığımızı dava marka ve patentle ilgilidir. Dolayısıyla ayrıca açılan davalar da yaptığımız suç duyurularından ibarettir. Herhangi kimseden ve birinden bizim alacak bir talebimiz yoktur. Bu konuda hâlâ kötü bir şekilde algı yaratmaya çalışan her kişi hakkında kanun önünde hesabımızı sormaya devam edeceğiz.