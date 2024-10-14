Ferdi Tayfur'un avukatından açıklama

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında yaşanan gerilimde yeni bir perde daha açıldı.

Ferdi Tayfur, bu konuda avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bir açıklama yaptı; "Avukatım gerekli açıklamayı yapmıştır. Bununla birlikte son kez söylemek isterim ki, babamın evladı dâhi olsa, bu saatten sonra yargının önünde attığı iftiraların, hesabını verecektir. Boş teneke, çok ses çıkarır!"

Hakan Tamgüç'ün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: Son çıkan haberlerde Sayın Tuğçe Aydın ve Muhammed Aydın'ın yapmış oldukları bir açıklamaya istinaden bu açıklamayı yapma zarureti hâsıl oldu. Kendilerine karşı 50 milyon TL'lik dava açtığımızı söylemişlerdir ancak bu külliyen yalandır. Böyle bir davamız yoktur. Halkımızın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam etmektedirler. Dolayısıyla da bizim açtığımızı dava marka ve patentle ilgilidir. Dolayısıyla ayrıca açılan davalar da yaptığımız suç duyurularından ibarettir. Herhangi kimseden ve birinden bizim alacak bir talebimiz yoktur. Bu konuda hâlâ kötü bir şekilde algı yaratmaya çalışan her kişi hakkında kanun önünde hesabımızı sormaya devam edeceğiz.