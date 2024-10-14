Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD Başkan adayı Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi | Dış Haberler

        ABD Başkan adayı Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi. California'da düzenlediği seçim mitingi öncesinde, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı öne sürülen silahlı bir kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 00:37 Güncelleme: 14.10.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın California'da düzenlediği seçim mitingi öncesinde, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı öne sürülen silahlı bir kişinin yakalandığı bildirildi.

        Riverside County Şerifi Chad Bianco, basına yaptığı açıklamada, "Muhtemelen (Trump'a yönelik) üçüncü bir suikast girişimini durdurduk." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; Bianco, Coachella Valley'de dün Trump'ın seçim mitinginin yapılacağı alana yarım kilometre mesafedeki polis denetleme noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, miting için sahte giriş kartı, yasa dışı edinilmiş dolu bir av tüfeği, tabanca ve yüksek kapasiteli bir şarjör ele geçirdiklerini belirtti.

        REKLAM

        Bianco, Vem Miller adlı 49 yaşındaki şüphelinin, hükümet karşıtı sağcı bir örgütün üyesi olduğuna ve Trump'ı öldürmeyi planladığına inanıldıklarını kaydetti.

        Yerel basındaki haberlere göre gözaltına alınan Miller, daha sonra 5 bin dolar kefaletle, yasa dışı silah edinme suçlamasıyla yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Yerel kaynaklar, Miller'in California Üniversitesinden master derecesi bulunduğunu ve 2022’de Nevada Senatosu’na aday olduğunu yazdı.

        Pennsylvania'da 13 Temmuz'daki miting sırasında Matthew Crooks adlı zanlı Trump'a AR-15 tipi uzun namlulu silahla suikast girişiminde bulunmuş, kurşun Trump'ın kulağını sıyırmıştı.

        Ryan Wesley Routh adlı zanlı da 15 Eylül'de Florida'da golf oynadığı sırada Cumhuriyetçi adaya suikast girişimine teşebbüsten yakalanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Donald Trump
        #ABD
        #California
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah, İsrail'i vurdu: 67 yaralı
        Hizbullah, İsrail'i vurdu: 67 yaralı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!