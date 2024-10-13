İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi.