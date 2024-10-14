A Milli Takım'ın İzlanda maçı muhtemel 11'i
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam İzlanda'ya konuk olacak. İlk üç maçta topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılar, İzlanda'yı mağlup ettiği takdirde ilk 2 sırayı garantileyecek. A Milliler'de kritik mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz sakatlığı, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Teknik direktör Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.
Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.
Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.
MİLLİ TAKIMDA İKİ EKSİK
Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i...
Uğurcan
Mert Müldür
Merih
Abdüllkerim
Ferdi
Orkun
Hakan
Yunus
Arda
Kerem