Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda son dönemde artan şiddet olayları, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, ekonomideki son veriler ve İsrail'in saldırıları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Son günlerde artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının Kabine Toplantısı'nın gündemindeki başlıca konular arasında yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde yaptığı açıklamada, "Yaptığımız derin analizlerde şiddet olaylarını önlemede gerek işlevsel, gerek yapısal eksikliklerin tespiti halinde oraya müdahaleden çekinmeyiz. Bu noktada toplumumuzda cezasızlık algısına müsaade edemeyiz. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız. Hangi kurumda, hangi sistemde bir zafiyet varsa nokta atışlarıyla sorunu gidereceğiz. Emniyet, yargı, medya konularında atılacak adımlar olduğunu görüyoruz" demişti.

Kabine toplantısında da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bu konuda bir sunum yapması bekleniyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabine de değerlendirilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ise önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan 9’uncu yargı paketi hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi öngörülüyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye başlattığı saldırılar ve bölgede saldırılar devam ederken ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüme gidilmesi için yapılabilecekler kabinede gündeme gelecek. İsrail’in Lübnan’a saldırıları da devam ediyor. Türkiye yakından takip ediyor. Ankara’nın yakından takip ettiği gelişmeler yine kabine toplantısında masaya yatırılacak. Türkiye’nin atabileceği diplomatik adımlar müzakere edilecek.