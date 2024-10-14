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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı bugün! Kadın cinayetleri, ekonomi ve İsrail'in saldırıları | Son dakika haberleri

        Kabine Toplantısı bugün! Kadın cinayetleri, ekonomi ve İsrail'in saldırıları

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Kabine toplantısının gündeminde, son dönemde artan şiddet olayları, kadın cinayetleri, ekonomide son durum ve Ortadoğu'da İsrail'in saldırıları görüşülecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 08:15 Güncelleme: 14.10.2024 - 08:15
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda son dönemde artan şiddet olayları, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, ekonomideki son veriler ve İsrail'in saldırıları masaya yatırılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.

        Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

        KADIN CİNAYETLERİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

        Son günlerde artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının Kabine Toplantısı'nın gündemindeki başlıca konular arasında yer alması bekleniyor.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde yaptığı açıklamada, "Yaptığımız derin analizlerde şiddet olaylarını önlemede gerek işlevsel, gerek yapısal eksikliklerin tespiti halinde oraya müdahaleden çekinmeyiz. Bu noktada toplumumuzda cezasızlık algısına müsaade edemeyiz. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız. Hangi kurumda, hangi sistemde bir zafiyet varsa nokta atışlarıyla sorunu gidereceğiz. Emniyet, yargı, medya konularında atılacak adımlar olduğunu görüyoruz" demişti.

        Kabine toplantısında da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bu konuda bir sunum yapması bekleniyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabine de değerlendirilecek.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ise önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan 9’uncu yargı paketi hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi öngörülüyor.

        İSRAİL'İN SALDIRILARI

        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye başlattığı saldırılar ve bölgede saldırılar devam ederken ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüme gidilmesi için yapılabilecekler kabinede gündeme gelecek. İsrail’in Lübnan’a saldırıları da devam ediyor. Türkiye yakından takip ediyor. Ankara’nın yakından takip ettiği gelişmeler yine kabine toplantısında masaya yatırılacak. Türkiye’nin atabileceği diplomatik adımlar müzakere edilecek.

        EKONOMİDE SON DURUM

        Ekonomi de kabinenin sürekli takibinde olduğu bir başlık. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Yüzde 40’lık enflasyon hedefinin tutturulması için alınacak ek tedbirler, emeklileri, dar gelirlinin alım gücünün yükseltilmesi için atılacak adımlar kabinede masaya yatırılacak.

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